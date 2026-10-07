"Не одинока": Зибров проговорился о личной жизни 29-летней дочери после разрыва с женихом

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров рассказал, как его 29-летняя дочь Диана пережила разрыв с женихом после почти десяти лет отношений и чем сейчас наполняет свою жизнь.

Еще летом певец подтвердил, что Диана разошлась с бизнесменом Андреем Ищенко, с которым они были вместе около десяти лет и планировали пожениться. По словам артиста, в отношениях возникли серьезные разногласия, а некоторые требования бывшего избранника дочь не смогла принять.

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Теперь же Зибров рассказал, что после болезненного завершения романа Диана уже пришла в себя и не замкнулась. Более того, певец загадочно намекнул, что дочь сейчас «не одинока», однако подробностей ее личной жизни раскрывать не стал.

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«Ей уже 29, жизненный опыт есть. Она это все пережила, перемолола, сделала выводы. Она сейчас счастлива в том, что она не одинока. Будем так говорить — не одинока. У нее много друзей, подруг. Она ходит на театральные представления, премьеры, концерты, выставки. У нее очень активная жизнь. И она от этого кайфует. Плюс у нее собачка милая есть — Нана, пуделечек. Они там целуются, обнимаются. Она ее очень любит. У них такая любовь сейчас с собачкой», — рассказал артист в интервью BLIK.ua.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

К слову, отношения Дианы Зибровой и Андрея Ищенко начались еще со школьной дружбы. Впоследствии они начали встречаться, а через несколько лет мужчина сделал предложение дочери артиста. Первое признание завершилось отказом, однако пара впоследствии возобновила планы на свадьбу. В 2021 году влюбленные уже готовились к женитьбе, но после начала полномасштабной войны решили отложить празднование.

В итоге почти десятилетний роман завершился. Как рассказывал Павел Зибров, причиной стали определенные требования со стороны жениха, которые Диана сочла неприемлемыми. После этого дочь артиста начала новый этап жизни. В настоящее время Диана продолжает работать в команде отца и активно проводит свободное время.

К слову, в феврале в следующем году Диане исполнится 30 лет. Павел Зибров признался, что пока не знает, как дочь планирует отмечать круглую дату. По его словам, сейчас она скорее «отдыхает от того, что было».

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