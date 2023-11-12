Не с Каменских: СМИ рассекретили, с кем Потап записал первый дуэт после распада "Потапа и Насти"

Рэпер и продюсер Потап на днях анонсировал, что впервые после распада группы "Потап и Настя" готовит дуэт с новой исполнительницей.

Впрочем, кто именно эта артистка, не указал. Лишь намекнул, что это будет кто-то из его подопечных – Swoiia, Katarina, или жена Настя Каменских.

Впрочем, портал Музвар отметил, что сейчас Потап и певица Katarina делают прогрев одной и той же песни, что почти не оставило сомнений – именно общую композицию этих артистов мы скоро услышим:

"Титаник" Потапа готовит к плаванию новую артистку? Рэпер, что никак не может отстрелить реальность, записал общий трек с певицей Katarina (да, новая и неизвестная). Оба уже делают активный прогрев песни. Вопрос на миллион: неужели еще остались люди, считающие Потапа успешным продюсером в сегодняшнем контексте? Да, было время, когда он активно перебирал, кому написать трек и даже не всем продавал свои песни. Но сегодня... под занавес 2023 года... и такая колоба с молодой артисткой воспринимается, мягко говоря, странно", — поделился своим мнением портал Музвар.

СМИ рассекретили певицу, с которой Потап записал дуэт

Напомним, что недавно Потап нарвался на хейт украинцев из-за того, что засветился на вечеринке в Дубае, где присутствовали россияне. Видео с рэпером в Сеть выложила супруга солиста российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Сам продюсер никак не прокомментировал скандальное видео при своем участии.

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