Не стали ждать предложения: известные женщины, которые первыми позвали мужчин жениться на них

Традиционно считается, что первым должен сделать предложение мужчина, а женщина – ответить согласием или отказаться. Однако известные знаменитости развеивают этот стереотип.

Многие известные женщины не стали ждать того момента, пока возлюбленный сделает предложение. Они брали все в свои руки и предлагали жениться на них.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об известных женщинах, которые первыми сделали предложение бойфренду. Правда, не все браки закончились хеппи-эндом.

Пинк и Кэри Харт

Исполнительница начала встречаться с профессиональным гонщиком в начале 2000-х годов. Кэри Харт дважды делал предложение возлюбленной. Однако певица не торопилась выходить замуж и дважды отказывала мужчине. Но в 2005 году все кардинально изменилось Исполнительница поняла, что готова к браку и сама сделала предложение бойфренду. Во время мотокроссной гонки она подняла плакат с надписью: "Ты женишься на мне?". На другой стороне была надпись: "Я не шучу!". В конце концов, Кэри согласился. Пара сыграла свадьбу 7 января 2006 года в Коста-Рике.

Пинк и Кэри Харт / Фото: Associated Press

Дженнифер Хадсон и Дэвид Отунга

Американская актриса и певица сделала предложение актеру в 2009 году в его день рождения. Конечно, Дэвид ответил согласием, ведь за пять месяцев до этого тоже делал предложение Дженнифер. Кстати, это произошло тоже в день рождения актрисы, однако тогда она не торопилась выходить замуж.

Дженнифер Хадсон и Дэвид Отунга / Фото: Associated Press

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Отношения пары начинались очень романтично, о своей помолвке они объявили уже через три месяца после знакомства. Кстати, певица сама сделала предложение Кевину. Парочка летела в Нью-Йорк, и Бритни предложили жениться. Федерлайн ответил согласием, и в 2004 году влюбленные сыграли свадьбу. Правда, брак их был не вечен. Уже в 2007 году Бритни и Кевин развелись.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images

Кристен Белл и Дэкс Шепард

Американская актриса сделала предложение своему возлюбленному, актеру Дэксу Шепарду, в 2013 году. Более того, она сделала это в соцсетях. В Twitter Кристен написала Дэксу, женится ли он на ней. Мужчина ответил согласием. Свадьбу пара сыграла 16 октября 2013 года.

Кристен Белл и Дэкс Шепард / Фото: Associated Press

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Американская актриса начала встречаться с манекенщиком в 1995 году. Уже через три года Синди поняла, что именно с Рэнди хочет провести всю свою жизнь. В 1998 году Кроуфорд сделал предложение бойфренду, а он, в свою очередь, согласился. Уже в мае того же года парочка сыграла свадьбу.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудская парочка закрутила роман в начале 2000-х годов. Однако Брэд не спешил вести Анджелину под венец. К этому времени у пары родилось трое детей. Только через семь лет отношений влюбленные поженились. А вот первой предложение сделала Джоли. Это произошло в Венеции. Свадьбу влюбленные сыграли 23 августа 2014 года. Однако уже в 2016 году актриса подала на развод. Бывшие влюбленные со скандалом развелись, а судебная волокита до сих пор продолжается.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Пара познакомилась в 2015 году во время съемок проекта "Голос". Между Гвен и Блейком закрутился роман. Мужчина несколько раз делал предложение певице, однако та не спешила узаконивать их отношения. Впоследствии Гвен изменила свое мнение и сама предложила Блейку жениться на ней. 3 июля 2021 года пара сыграла сказочную свадьбу.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / Фото: Associated Press

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