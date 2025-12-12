Не стало легенды: Степан Гига умер во Львове

Степан Гига

Во Львове на 66-м году жизни в результате болезни умер Степан Гига — известный украинский певец, народный артист Украины. Он находился в больнице в тяжелом состоянии с середины ноября.

О смерти Степана Гиги написали хор «Гомон», а также ZAXID.NET и BBC News Украина со ссылкой на источники.

Предварительно известно, что артист скончался в реанимации Первого ТМО Львова. В тяжелом состоянии в больнице он находился с 19 ноября.

Степан Гига, народный артист Украины, ушедший из жизни в возрасте 66 лет, был одной из самых ярких фигур украинской поп-музыки. Артист родился в Закарпатье, в селе Белки, в 1959 году. Свой 66-й день рождения артист отметил в ноябре 2025 года.

Свою музыкальную карьеру он начал задолго до независимости, но принесший ему всенародную любовь сольный творческий путь стартовал в середине 90-х.

1995 год — вышел первый сольный альбом певца.

1998 год — благодаря вкладу в украинскую культуру получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

2002 год — был удостоен высшего творческого звания — Народный артист Украины.

За свою карьеру Степан Гига создал ряд песен, ставших классикой украинской эстрады. Среди его самых известных композиций, звучащих на радиостанциях и концертах: «Улица Натали», «Этот сон», «Яворина», «Золото Карпат»

Напомним, осенью стало известно об операции Степана Гиги. Его концерты были упразднены. Но со временем команда исполнителя все же обрадовала его поклонников выпуском новой песни-молитвы.

Впоследствии украинский певец Степан Гига после заявления о перенесенной операции сделал поклонникам музыкальный подарок.

Ранее мы писали, в Сети сообщили, что украинскому певцу Степану Гизе, недавно перенесшему срочную операцию, якобы ампутировали ногу. Позже пиарщица певца Ирена призвала меньше верить слухам. Правда, она не стала раскрывать подробности состояния артиста. Ирэна подчеркнула, что вся информация обнародована на его официальных ресурсах. Больше, дескать, ничего раскрывать не могут.