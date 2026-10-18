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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Не только Лорак и Повалий: кто из украинских звезд стал предателем после начала войны и выбрал Россию

Анна Седокова, Йолка, Рожден Ануси, Ани Лорак, Регина Тодоренко и другие известные уроженцы Украины после начала войны продолжили свою жизнь и карьеру в России. Вспоминаем самые громкие истории.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ёлка, Лолита Милявская, Ани Лорак, Любовь Успенская

Ёлка, Лолита Милявская, Ани Лорак, Любовь Успенская

Еще до начала полномасштабной войны они выступали на украинских концертных площадках, снимались на телевидении и были известны далеко за пределами страны. После 2014 года, а особенно после 24 февраля 2022 года, часть артистов сделала выбор в пользу работы в России, а некоторые впоследствии получили российские паспорта или публично поддержали политику Кремля.

Для некоторых это стало вопросом молчания — артисты просто исчезли из украинского информационного пространства и продолжили карьеру в РФ. Другие не скрывали своей позиции и участвовали в мероприятиях, связанных с российскими властями. Некоторые же оказались под украинскими санкциями или стали фигурантами уголовных дел.

Редакция сайта TSN.ua вспоминает, кто из известных украинских артистов продолжил жизнь и карьеру в России и что известно об их решениях после начала российской агрессии.

Ани Лорак: украинская сцена, российская карьера и паспорт РФ

Ани Лорак

Ани Лорак

Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, родилась в Черновицкой области и в свое время была одной из главных поп-звезд Украины.

Её карьера в России активно развивалась даже после начала российско-украинской войны в 2014 году. Артистка продолжала выступать там, из-за чего в Украине неоднократно сталкивалась с критикой и протестами у концертных залов.

После 24 февраля 2022 года Лорак не переехала в Украину и продолжила жить и работать в России. В 2022 году украинские власти ввели против неё санкции, а в ноябре 2024 года президент Украины лишил артистку государственных наград.

В июне 2025 года российские СМИ сообщили, что Лорак получила российское гражданство. По данным «Коммерсанта», заявление на получение паспорта она подала в феврале 2024 года, а гражданство ей предоставили 9 июня 2025 года.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Рожен Ануси: от украинского «Холостяка» до жизни в России

Рожден Ануси

Рожден Ануси

Одесский певец Рожден Ануси в свое время был одним из самых обсуждаемых молодых артистов Украины. В 2017 году он стал главным героем восьмого сезона романтического реалити-шоу «Холостяк», после чего его имя регулярно появлялось в украинском шоу-бизнесе.

После начала полномасштабного вторжения артист практически исчез из украинского публичного пространства. Он не делал заметных заявлений в поддержку Украины, а его Instagram стал недоступен для пользователей из Украины. В 2026 году российские СМИ сообщали о его браке с российской певицей украинского происхождения Йолкой. Украинские СМИ также писали о его музыкальной деятельности в РФ.

Ёлка: уроженка Ужгорода, которая уже давно считает Россию своим домом

Ёлка

Ёлка

Другая история — Елизавета Иванцив, более известная как Йолка.

Певица родилась в Ужгороде, но ещё много лет назад переехала в Россию и построила там успешную карьеру. В 2017 году в интервью российскому изданию «Медуза» артистка называла Москву своим домом.

После начала полномасштабной войны Йолка не стала публично осуждать российское вторжение. А в 2026 году российские СМИ сообщили о том, что она получила российское гражданство.

Ёлка / © instagram.com/elkasinger

Ёлка / © instagram.com/elkasinger

Интересно, что объединило Йолку и Рождена

Ёлка и Рожден Ануси

Ёлка и Рожден Ануси

В начале 2026 года российские СМИ сообщили о регистрации брака Йолки и Рождена Ануси в России. Публично пара долгое время не комментировала эти сообщения, однако новость привлекла внимание именно из-за украинского происхождения обоих артистов.

Ёлка и Рожден Ануси

Ёлка и Рожден Ануси

Регина Тодоренко: одесситка, которая строит карьеру в России

Регина Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко родилась в Одессе и стала известна благодаря украинскому тревел-шоу «Орел и Решка». Впоследствии телеведущая переехала в Россию, где продолжила карьеру на телевидении.

После начала полномасштабного вторжения Тодоренко не сделала публичного заявления с осуждением России. В 2022 году Украина ввела против неё персональные санкции. Соответствующий указ предусматривал, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций и другие экономические ограничения.

Таисия Повалий: от народной артистки Украины до приговора

Таисия Повалий / © скриншот с видео

Таисия Повалий / © скриншот с видео

Одна из самых громких историй — певица Таисия Повалий.

Артистка на протяжении многих лет была одной из самых известных украинских эстрадных исполнительниц, а также занималась политикой. После Революции достоинства она переехала в Россию.

Ее последующие публичные действия оказались гораздо более серьезными, чем само проживание в РФ.

В феврале 2024 года СБУ сообщила Повалий о подозрении. По данным спецслужбы, певица публично оправдывала российскую агрессию, восхваляла Владимира Путина, призывала к захвату всей Украины, а также выступала в оккупированном Луганске.

А в мае 2026 года дело получило продолжение в суде: Винницкий городской суд заочно приговорил Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд запретил ей занимать определенные должности в течение 15 лет. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, в 2023 году Повалий получила гражданство РФ.

Таисия Повалий в Луганске / © скриншот с видео

Таисия Повалий в Луганске / © скриншот с видео

Анна Седокова: избегала четких политических заявлений и осталась частью российского шоу-бизнеса

Анна Седокова / © instagram.com/annasedokova

Анна Седокова / © instagram.com/annasedokova

Уроженка Киева Анна Седокова прославилась как участница группы «ВИА Гра», после чего сделала сольную карьеру в России.

После 2014 года артистка фактически жила в двух странах, а впоследствии окончательно обосновалась в российском шоу-бизнесе.

После начала полномасштабного вторжения Седокова избегала четких политических заявлений. В 2022 году она объявила о творческой паузе и переехала в США. В то же время её многолетние связи с российским шоу-бизнесом остались предметом критики в Украине.

Украинские санкции в отношении этой артистки также фигурируют в открытых санкционных базах данных.

Лолита Милявская: уроженка Закарпатья, которая осталась в России

Лолита Милявская / © facebook.com/LolitaMilyavskaya

Лолита Милявская / © facebook.com/LolitaMilyavskaya

Еще одна известная артистка украинского происхождения — Лолита Милявская.

Она родилась в Мукачево, а детство провела в Украине. Наибольшую популярность артистка завоевала уже в России, где много лет строила карьеру.

После начала полномасштабного вторжения Лолита не уехала из РФ и продолжила работать там. Она выступает перед российской аудиторией и остается частью российского медиапространства. Лолита Милявская также публично презирает украинский народ и делает громкие пророссийские заявления.

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Любовь Успенская: украинское происхождение и российская сцена

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская родилась в Киеве, однако её профессиональная карьера в значительной степени связана с Россией.

Артистка долгие годы выступала на российской сцене и после начала полномасштабной войны осталась в РФ. Успенская также не стала частью украинского культурного пространства после 2022 года, а продолжила творческую деятельность в России.

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Истории этих знаменитостей очень разные. Одни просто продолжили жить и работать в России, другие годами избегали четких заявлений о войне, а в отношении отдельных артистов украинские правоохранительные органы зафиксировали конкретные действия в поддержку российской агрессии.

В некоторых случаях речь идет уже не только о молчании или переезде.

Гражданство России получили, в частности, Ани Лорак и Таисия Повалий.

Украинские санкции были введены в отношении таких известных деятелей, как Регина Тодоренко и Ани Лорак.

А в случае с Таисией Повалий дело дошло до заочного обвинительного приговора — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, предателем также оказался рэпер Джиган, который родом из Одессы, но выбрал РФ. Однако в России ему несладко живется. Недавно у скандального исполнителя отобрали имение.

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