Не только Злата Огневич: известные украинские женщины, от которых ушли любимые

Многие звезды, несмотря на свою красоту и славу, пережили печальные истории любви.
Недавно состоялся финал шоу "Холостячка-2", где любовь выбирала певица Злата Огневич.
Артистка сделала свой выбор в пользу бизнесмена Андрея Задворного.
Впрочем, стало известно, что пара не вместе. Возлюбленный бросил звезду через 1,5 месяца отношений. Мужчина взял паузу на неделю, а потом пришел к Злате домой и грубо заявил, что уходит от нее, потому что прошли чувства. В тот момент певице даже хотелось умереть от боли.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, кого из знаменитых украинских женщин бросали любимые мужчины.
Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская, несмотря на свою красоту и популярность, тоже имела романтическую драму. Так, от артистки ушел ее любимый и продюсер Александр Ягольник. Именно с ним звезда приобрела популярность в 90-е. Успехи любимой так вдохновляли мужчину, что он решил жениться на исполнительнице. Впрочем, приобретенное Ягольником кольцо Наталья так и не надела. Перед признанием Александр завел разговор о деньгах.
"Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", – рассказывал Александр в ЖВЛ.
После этого в жизни певицы были романы, но официально замужем она была однажды. Избранником Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара обручилась в 2004 году. Впрочем, они разошлись незадолго до первой годовщины свадьбы.
TAYANNA
Бывший любимый украинской певицы TAYANNA, продюсер Егор Глебов ушел от нее к звездной коллеге Ани Лорак. Татьяна Решетняк встречалась с Егором три года. В этих отношениях у них родился сын Даниэль. Впрочем, построить счастливую семью им не удалось. Более того, по словам исполнительницы, в отношениях с продюсером имело место домашнее насилие.
О романе Лорак и Глебова заговорили в начале лета в 2019 году.
"Было столько грязи и интриг: "Вот он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как ты. Но она более известна, поэтому и ушел к ней". Я понимаю, что людям нужно давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно", – комментировала событие Татьяна.
Сейчас артистка счастлива в новых отношениях. TAYANNA полгода встречается с мужчиной, которого зовут Александром. Пока что влюбленные живут раздельно.
Katya Chilly
Певица Katya Chilly восемь лет назад развелась со своим мужем. Судя по ее фамилии, ее избранником был пианист – Алексей Боголюбов. Музыкант работал вместе с артисткой в одном коллективе. Впрочем, возлюбленный покинул звезду после того, как она родила сына Святозара. Сейчас знаменитость живет с мальчиком и мамой.
Алина Гросу
Певица Алина Гросу в прошлом году развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым. Еще до предложения разойтись ее избранник пошел к другой. Так, в канун Нового года звезда пришла домой с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, Александру понравилась женщина, и он хотел попробовать с ней закрутить роман.
"Она намного старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось", – делилась исполнительница со "Світським життям".
Теперь Алина встречается с российским актером Романом Полянским. Влюбленные выглядят очень счастливо, записывают вместе песни и планируют общее будущее. В частности, пара собирается построить дом в Украине.
Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая во время участия в шоу "Танцы со звездами" была в отношениях. Впрочем, счастье длилось недолго и избранник бросил певицу. Как призналась Саша, помехой любви пары стала работа артистки. Зарицкая добавила, что парень не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.
Между тем, неоднозначные отношения возникли между Александрой и Мешковым. В шестом эфире шоу танцовщик заявил, что звезда ему нравится, как девушка. Также артисты признавались, что ходили на свидание. А недавно Юра снялся в клипе KAZKA.
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