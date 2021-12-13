Не только Злата Огневич: известные украинские женщины, от которых ушли любимые

Многие звезды, несмотря на свою красоту и славу, пережили печальные истории любви.

Недавно состоялся финал шоу "Холостячка-2", где любовь выбирала певица Злата Огневич.

Артистка сделала свой выбор в пользу бизнесмена Андрея Задворного.

Злата Огневич и Андрей Задворный / instagram.com/zlata.ognevich

Впрочем, стало известно, что пара не вместе. Возлюбленный бросил звезду через 1,5 месяца отношений. Мужчина взял паузу на неделю, а потом пришел к Злате домой и грубо заявил, что уходит от нее, потому что прошли чувства. В тот момент певице даже хотелось умереть от боли.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, кого из знаменитых украинских женщин бросали любимые мужчины.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская, несмотря на свою красоту и популярность, тоже имела романтическую драму. Так, от артистки ушел ее любимый и продюсер Александр Ягольник. Именно с ним звезда приобрела популярность в 90-е. Успехи любимой так вдохновляли мужчину, что он решил жениться на исполнительнице. Впрочем, приобретенное Ягольником кольцо Наталья так и не надела. Перед признанием Александр завел разговор о деньгах.

"Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", – рассказывал Александр в ЖВЛ.

После этого в жизни певицы были романы, но официально замужем она была однажды. Избранником Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара обручилась в 2004 году. Впрочем, они разошлись незадолго до первой годовщины свадьбы.

TAYANNA

TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Бывший любимый украинской певицы TAYANNA, продюсер Егор Глебов ушел от нее к звездной коллеге Ани Лорак. Татьяна Решетняк встречалась с Егором три года. В этих отношениях у них родился сын Даниэль. Впрочем, построить счастливую семью им не удалось. Более того, по словам исполнительницы, в отношениях с продюсером имело место домашнее насилие.

О романе Лорак и Глебова заговорили в начале лета в 2019 году.

Ани Лорак и Егор Глебов / instagram.com/anilorak

"Было столько грязи и интриг: "Вот он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как ты. Но она более известна, поэтому и ушел к ней". Я понимаю, что людям нужно давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно", – комментировала событие Татьяна.

Сейчас артистка счастлива в новых отношениях. TAYANNA полгода встречается с мужчиной, которого зовут Александром. Пока что влюбленные живут раздельно.

Бойфренд TAYANNA / скриншот с видео

Katya Chilly

Katya Chilly

Певица Katya Chilly восемь лет назад развелась со своим мужем. Судя по ее фамилии, ее избранником был пианист – Алексей Боголюбов. Музыкант работал вместе с артисткой в одном коллективе. Впрочем, возлюбленный покинул звезду после того, как она родила сына Святозара. Сейчас знаменитость живет с мальчиком и мамой.

Алина Гросу

Алина Гросу / пресс-служба Алины Гросу

Певица Алина Гросу в прошлом году развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым. Еще до предложения разойтись ее избранник пошел к другой. Так, в канун Нового года звезда пришла домой с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, Александру понравилась женщина, и он хотел попробовать с ней закрутить роман.

Алина Гросу и Александр Комков / instagram.com/alina_grosu

"Она намного старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось", – делилась исполнительница со "Світським життям".

Теперь Алина встречается с российским актером Романом Полянским. Влюбленные выглядят очень счастливо, записывают вместе песни и планируют общее будущее. В частности, пара собирается построить дом в Украине.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая во время участия в шоу "Танцы со звездами" была в отношениях. Впрочем, счастье длилось недолго и избранник бросил певицу. Как призналась Саша, помехой любви пары стала работа артистки. Зарицкая добавила, что парень не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Между тем, неоднозначные отношения возникли между Александрой и Мешковым. В шестом эфире шоу танцовщик заявил, что звезда ему нравится, как девушка. Также артисты признавались, что ходили на свидание. А недавно Юра снялся в клипе KAZKA.

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