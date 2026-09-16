"Не удалось спасти": Оля Полякова в слезах сообщила о тяжелой потере и предостерегла других

Оля Полякова

Реклама

Певица Оля Полякова переживает потерю домашней любимицы. Ее собачка Мими погибла после схватки с другими собаками, а спасти животное не удалось.

Артистка сообщила печальное известие в своем фотоблоге. Она опубликовала жизнерадостное фото Мими и призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Обращаясь к подписчикам со слезами на глазах, Полякова также призвала других владельцев собак быть внимательными и учиться на ее ошибках.

Реклама

По словам певицы, Мими, которая не была вовремя стерилизована, однажды отправилась на привычную прогулку, но домой сама не вернулась. Лишь на следующий день любимицу нашли тяжело покусанной. Несмотря на попытки помочь, к сожалению, спасти ее не удалось.

Реклама

Песик Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

«Не стало нашей Мими. Я не могу поверить. Вовремя стерилизуйте собак, чтобы они никогда не бегали. Мими пошла гулять как обычно и не вернулась. Вернулась только через день вся покусанная. Спасти не удалось», — сообщила артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

О смерти Мими певица узнала, находясь вдали от дома. Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой находится в Великобритании. Их дорога за границу также оказалась непростой: еще во время выезда из Украины в поезд, по которому ехала звездная семья, попал «Шахед».

Новости партнеров

Новости партнеров