ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
665
Время на прочтение
2 мин

"Не удивлен": экс-муж звезды "Топ-модели по-украински" Роговенко отреагировал на ее арест в США

Бывший избранник блоггера высказался о громком скандале.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владислава Роговенко

Владислава Роговенко

Бывший мужчина звезды «Топ модель по-украински» Владиславы Роговенко Александр отреагировал на ее арест в США и объяснил, почему эта история его не удивила.

Муж впервые публично высказался о скандале вокруг эксобраницы. Своими мыслями он поделился в Instagram-историях. Александр вспомнил о публичности и блоггерской жизни. Он также обратил внимание на любопытство посторонних к чужим личным делам. По его словам, не все следует выносить на всеобщее обозрение. В конце обращения он призвал людей быть добрее друг к другу.

«Знаете, не удивлен. В очередной раз миллион людей показывает свое лицо. К сожалению, это так. Что хочу сказать… Очень громко раздается из всех щелей, насколько это возможно. Наверное, это такая блоггерская жизнь», — отметил Александр.

Александр

Александр

Бывший избранник Роговенко также отметил, что отсутствие публичных подробностей о событиях не означает, что их не существует. По его мнению, посторонним не стоит вмешиваться в ситуации, о которых они знают частично.

«Почему вы не можете понять одну вещь: если что-то не афишируется, значит, есть причины. Если определенный круг знает об этом — значит, на это тоже есть определенные причины. Но люди пытаются засунуть свой носик и ручку настолько глубоко, насколько это возможно. Будьте добрее, все будет хорошо», — подытожил мужчина.

Александр

Александр

20 октября стало известно о задержании Владиславы Роговенко во Флориде. По появившейся в медиа информации, инцидент произошел после конфликта блоггерши с ее нынешним парнем Алексом. Правоохранители утверждали, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина трижды ударила мужчину. После этого ее доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — к месту содержания под стражей.

Позже блоггерша сама объяснила свою версию событий. Она рассказала, что накануне публиковала в Telegram видео о проблемах в отношениях, а на следующий день встретилась с Алексом в ресторане. После ссоры персонал заведения вызвал полицию. Роговенко заявила, что дело закрыли, однако оно осталось под стражей из-за интереса к нему иммиграционной службы США ICE.

«Дело закрыли, и меня передали ICE, поскольку у меня уже год назад закончились документы», — пояснила блогерша.

Владислава Роговенко

Владислава Роговенко

Напомним, недавно Владислава Роговенко после задержания в США показалась в тюрьме и подробно раскрыла произошедшее.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie