"Не удивлен": экс-муж звезды "Топ-модели по-украински" Роговенко отреагировал на ее арест в США

Владислава Роговенко

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Бывший мужчина звезды «Топ модель по-украински» Владиславы Роговенко Александр отреагировал на ее арест в США и объяснил, почему эта история его не удивила.

Муж впервые публично высказался о скандале вокруг эксобраницы. Своими мыслями он поделился в Instagram-историях. Александр вспомнил о публичности и блоггерской жизни. Он также обратил внимание на любопытство посторонних к чужим личным делам. По его словам, не все следует выносить на всеобщее обозрение. В конце обращения он призвал людей быть добрее друг к другу.

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«Знаете, не удивлен. В очередной раз миллион людей показывает свое лицо. К сожалению, это так. Что хочу сказать… Очень громко раздается из всех щелей, насколько это возможно. Наверное, это такая блоггерская жизнь», — отметил Александр.

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Александр

Бывший избранник Роговенко также отметил, что отсутствие публичных подробностей о событиях не означает, что их не существует. По его мнению, посторонним не стоит вмешиваться в ситуации, о которых они знают частично.

«Почему вы не можете понять одну вещь: если что-то не афишируется, значит, есть причины. Если определенный круг знает об этом — значит, на это тоже есть определенные причины. Но люди пытаются засунуть свой носик и ручку настолько глубоко, насколько это возможно. Будьте добрее, все будет хорошо», — подытожил мужчина.

Александр

20 октября стало известно о задержании Владиславы Роговенко во Флориде. По появившейся в медиа информации, инцидент произошел после конфликта блоггерши с ее нынешним парнем Алексом. Правоохранители утверждали, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина трижды ударила мужчину. После этого ее доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — к месту содержания под стражей.

Позже блоггерша сама объяснила свою версию событий. Она рассказала, что накануне публиковала в Telegram видео о проблемах в отношениях, а на следующий день встретилась с Алексом в ресторане. После ссоры персонал заведения вызвал полицию. Роговенко заявила, что дело закрыли, однако оно осталось под стражей из-за интереса к нему иммиграционной службы США ICE.

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«Дело закрыли, и меня передали ICE, поскольку у меня уже год назад закончились документы», — пояснила блогерша.

Владислава Роговенко

Напомним, недавно Владислава Роговенко после задержания в США показалась в тюрьме и подробно раскрыла произошедшее.

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