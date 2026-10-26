ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
263
Время на прочтение
2 мин

"Не верю, что это сделала": звезда "Женского врача" после развода похвасталась дорогой покупкой

Хвостовая воплотила свою мечту с детства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Таисия Хвостова

Таисия Хвостова

Украинская актриса Таисия Хвостова, которая недавно рассталася с коллегой Ярославом Шахториным, купила машину.

Радостным известием звезда поделилась в Instagram. Счастливая Таисия показалась перед воплощенной детской мечтой — машиной оранжевого цвета. Ею оказался Nissan. Актриса сразу села в машину, которую припарковала среди поля, и показала, насколько она ей подходит.

К тому же Хвостова приурочила новость к недавнему Дню автомобилиста. Она не скрыла радости, что теперь и себя может назвать водителем и быть причастной к празднику.

Таисия Хвостова

Таисия Хвостова

Правда, по словам звезды, она пока не слишком привыкла к автомобилю. Именно поэтому призналась, что не боится обращаться за помощью к инструкторам автошколы.

«День автомобилиста теперь наконец-то и мой. До сих пор не верю, что я это сделала. Еще привыкаю и понемногу кайфую. А помогают мне в этом автошкола. Поэтому Тая уже не такой перепуг на дороге», — написала Хвостова.

Таисия Хвостова

Таисия Хвостова

К слову, незадолго до этой новости актриса ошеломила другой — ее брак с артистом Ярославом Шахториным распался. Пара была вместе около девяти лет. Непростое решение бывшие возлюбленные приняли весной этого года, а афишировать свой новый холостяцкий статус стали только осенью.

Таисия Хвостова также не скрыла причин, почему они разошлись с актером. Тогда звезда проходила в непростой период.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала об автомобилях известных звезд — на чем ездит Тина Кароль, Могилевская и другие.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie