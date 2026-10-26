"Не верю, что это сделала": звезда "Женского врача" после развода похвасталась дорогой покупкой

Таисия Хвостова

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Украинская актриса Таисия Хвостова, которая недавно рассталася с коллегой Ярославом Шахториным, купила машину.

Радостным известием звезда поделилась в Instagram. Счастливая Таисия показалась перед воплощенной детской мечтой — машиной оранжевого цвета. Ею оказался Nissan. Актриса сразу села в машину, которую припарковала среди поля, и показала, насколько она ей подходит.

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К тому же Хвостова приурочила новость к недавнему Дню автомобилиста. Она не скрыла радости, что теперь и себя может назвать водителем и быть причастной к празднику.

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Таисия Хвостова

Правда, по словам звезды, она пока не слишком привыкла к автомобилю. Именно поэтому призналась, что не боится обращаться за помощью к инструкторам автошколы.

«День автомобилиста теперь наконец-то и мой. До сих пор не верю, что я это сделала. Еще привыкаю и понемногу кайфую. А помогают мне в этом автошкола. Поэтому Тая уже не такой перепуг на дороге», — написала Хвостова.

Таисия Хвостова

К слову, незадолго до этой новости актриса ошеломила другой — ее брак с артистом Ярославом Шахториным распался. Пара была вместе около девяти лет. Непростое решение бывшие возлюбленные приняли весной этого года, а афишировать свой новый холостяцкий статус стали только осенью.

Таисия Хвостова также не скрыла причин, почему они разошлись с актером. Тогда звезда проходила в непростой период.

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Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала об автомобилях известных звезд — на чем ездит Тина Кароль, Могилевская и другие.

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