"Не знаю, сколько еще выдержу": Наталья Денисенко эмоционально обратилась к украинцам

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко эмоционально высказалась о жизни в Киеве и призналась, что из-за постоянной опасности все чаще задумывается о будущем.

Звезда поделилась личными переживаниями в своем Instagram. Денисенко призналась, что ей нелегко оставаться в столице. Постоянная угроза заставляет ее задумываться о том, как долго она еще сможет жить в привычном ритме. Особенно болезненно актриса переживает неопределенность. В то же время Киев остается для нее любимым городом.

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«Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько еще я выдержу… Любимый город, любимой страны, сколько еще я смогу тут жить жизнь?» — написала Наталья.

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Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Ее слова стали продолжением размышлений о возможном отъезде из Украины. Ранее актриса уже говорила, что в последнее время все чаще возвращается к этой мысли. На этот раз Денисенко не скрывала, насколько эмоционально изматывает ее ситуация и постоянное ощущение опасности.

В то же время актриса решила поддержать тех, кто испытывает подобные чувства, и напомнила, что никто не должен оставаться наедине со своими переживаниями.

«Держитесь. Если вам сейчас тоже тяжело — знайте, вы не одни», — обратилась Денисенко к подписчикам.

Напомним, недавно Наталья Денисенко показала подросшего сына от Фединчика и рассмешила всех необычным сюрпризом для него.

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