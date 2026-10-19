"Неделя была тяжелая": Денисенко в полотенце обнялась с мужем в спа и показала пикантные фото

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась кадрами романтического отдыха с мужем Юрием Ярошенко в загородном спа-комплексе и рассказала, как восстанавливала силы после эмоционально сложной недели.

36-летняя артистка вместе с любимым отправилась на релакс недалеко от Киева. Для отдыха супруги выбрали комплекс на берегу озера Святище. Там влюбленные насладились спокойствием и природой. Пара прогулялась у водоема и посвятила время себе. Наталья также устроила фотосессию прямо в воде, а Юрий с удовольствием фотографировал жену. На других фотографиях супруги позировали в банных полотенцах, нежно обнимаясь на фоне озера.

Реклама

«Это был самый лучший день восстановления. Неделя была эмоционально очень тяжелая, да и те стрессы что мы переживаем — они все остаются в теле», — поделилась актриса.

Реклама

Наталья Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко призналась, что для нее такие моменты — не просто приятный досуг, но и возможность позаботиться о собственном эмоциональном состоянии. Звезда убеждена: пережитые стрессы важно своевременно отпускать, в частности из-за физического расслабления. В этот раз особую роль в ее восстановлении сыграли купальные процедуры, которые помогли переключиться после напряженных дней. По словам артистки, отдых подарил ей целую гамму эмоций — от слез до искреннего смеха.

«И если не выводить их экологически, из-за физического и эмоционального расслабления, то они просто перерастут в болезни! Мой лайфхак — сходить в баню!… Я и плакала и смеялась. Такого особого релакса психики и тела я не чувствовала давно», — рассказала Наталья.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко с мужем / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На романтических фотографиях супруги не скрывали чувств друг к другу. Актриса позировала в бикини и банном халате, а также публиковала кадры совместных объятий у воды. Юрий тоже не остался в стороне и публично порадовал жену комплиментом: «Красавица моя». В комментариях Денисенко также отметила, что они с мужем уже давно не употребляют алкоголь.

Напомним, недавно Наталья Денисенко раскрыла неожиданную причину публичной ссоры с новым мужчиной.

Реклама

Новости партнеров