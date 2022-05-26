Неизлечимая болезнь сына и подозрение на рак: какие испытания пришлось пережить Валерию Харчишину за 48 лет

Неизлечимая болезнь сына и подозрение на рак: какие испытания пришлось пережить Валерию Харчишину за 48 лет

Сегодня, 26 мая, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин празднует день рождения, артисту исполняется 48 лет.

Не весь жизненный путь певца был сладким. За 48 лет Харчишину пришлось пережить немало испытаний.

В конце марта в результате вражеского обстрела оккупантов его дом выгорел дотла. К счастью, жена с детьми уже к тому времени была в Польше. Дом, в который певец вложил все свои силы и деньги, полностью разрушен.

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники — перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, которые захотели переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели", — рассказал артист.

То, что осталось от дома Валерия Харчишины под Гостомелем / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Летом в прошлом году Валерию пришлось пережить сложную операцию. Врачи заподозрили у него онкозаболевание. Хирургическое вмешательство пошло не по плану и вместо одного часа длилось пять. В результате артисту удалили внутренний орган, пострадавший во время ДТП 2007 года.

Валерий Харчишин в 2007 году попал в ДТП / Фото: скриншот с видео

Тогда Валерий разбился на машине, когда спешил в роддом, чтобы увидеть новорожденного сына Евгения и любимую Юлию. Как говорит Валерий, с этого времени и началась "черная полоса" в его жизни.

В 2016 году на семью Валерия свалилось еще одно страшное горе. Жена Юлия на пятом месяце беременности потеряла ребенка. А менее чем через год неизлечимый диагноз поставили среднему сыну – Евгению, это к нему Валерий так сильно спешил в роддом.

"Эта болезнь не то, что отнимает жизнь. Но она просто делает тебя другим человеком", – поделился певец.

Цепь потрясений оставил отпечаток на отношениях с женой. Их брак практически прекратил существовать после 13 лет отношений. Не спасли его и двое общих детей.

Бывшая жена Валерия Харчишина с сыновьями / Фото: instagram.com/kuzya78

"Должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется независимо от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами", — поделился Харчишин.

Валерий Харчишин с бывшей женой / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Отдушину Валерий всегда находил в работе. Когда сын заболел, он с головой ушел в любимое дело. А еще увлекся резьбой по дереву и сделал дома мастерскую. Мечтал с детьми даже семейное дело сделать, но Россия эти планы разрушила. Сейчас старший сын в армии, младший – в эвакуации.

Валерий Харчишин

Впрочем, после стольких испытаний Валерий Харчишин не опускает руки. Продолжает помогать армии и мечтает после победы построить дом своих детей.

С большим сердцем и сложной судьбой: лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин празднует день рождения

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