Неизлечимо больна Селин Дион впервые за три года появилась на публике и удивила внешним видом

После трех лет отсутствия на публике звезда появилась на хоккейном матче.

Канадская певица, исполнительница саундтрека к фильму "Титаник" Селин Дион впервые после новости о неизлечимой болезни появилась на публике и ошеломила своим видом.

Папарацци заметили 55-летнюю артистку в Лас-Вегасе на одном из хоккейных матчей. Несмотря на свой недуг, Селин не теряла хорошего настроения и подбадривала игроков хоккейного клуба Montreal Canadiens после их игры. Впрочем, одетая в спортивный костюм Селин выглядела несколько истощенной.

Селин Дион на хоккейном матче / Фото: instagram.com/celinedion

Также отметим, что Дион посетила спортивное событие вместе со своими тремя сыновьями: Рене-Чарльзом и близнецами Нельсоном и Эдди. Впечатлениями от встречи с хоккейными кумирами и совместными фото известная певица поделилась на своей странице в Instagram.

Селин Дион на хоккейном матче / Фото: instagram.com/celinedion

"Мы с сыновьями отлично провели время, встретились с Montreal Canadiens после их хоккейной игры против Vegas Golden Knights в Лас-Вегасе. Они невероятно играли, какая же была игра!!! Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это запомнилось всем нам. Всем хорошего сезона!", — высказалась Селин Дион на своей странице фотоблога.

Селин Дион после новостей о неизлечимой болезни впервые появилась на публике

Менеджмент хоккейного клуба тоже не сдержал эмоций от неожиданного появления легендарной исполнительницы и в своем Instagram обнародовал видео с Селин, выразив благодарность артистке.

Селин Дион на хоккейном матче / Фото: instagram.com/celinedion

Селин Дион на хоккейном матче / Фото: instagram.com/celinedion

"Великолепный визит в Вегасе вчера. Спасибо, Селин Дион, за вашу щедрость. Вся команда была очень рада увидеть вас и вашу семью", — написала вице-президент Montreal Canadiens по коммуникациям Шанталь Мачаби.

Селин Дион и Шанталь Мачаби / Фото: Фото из социальных сетей

Как известно, в декабре 2022 канадской певице Селин Дион поставили редкий диагноз — синдром мышечной скованности. Это тяжелое неизлечимое заболевание вызывает постоянные спазмы в мышцах человека и случается раз на миллион случаев. Знаменитость продолжает свою борьбу.

Напомним, украинская артистка Оля Полякова также сообщила об ухудшении состояния здоровья. Певица призналась, что последние три недели лечила серьезную болезнь. Хотя она и активно продолжает давать концерты, но силы к певице окончательно не вернулись.

Читайте также: