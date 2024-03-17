Неизлечимо больная Селин Дион показалась с подросшими сыновьями и высказалась о возвращении на сцену

Артистка также высказалась о своей тяжелой болезни.
Канадская певица Селин Дион показала редкое фото с тремя заметно подросшими сыновьями и прокомментировала свое возвращение на сцену.
Соответствующий пост артистка сделала в Международный день осведомленности о синдроме мышечной скованности. Именно эту болезнь диагностировали в певицы в конце 2022 года. Эта тяжелая болезнь влияет на мышцы и вызывает в них непроизвольные спазмы, которые сопровождаются болью и дискомфортом. Эта болезнь не лечится. Тем не менее, Селин Дион решительно настроена, несмотря на свой диагноз, снова вернуться на сцену и жить полноценной жизнью, настолько это будет возможно.
"Как многие из вас знают, осенью 2022 года мне поставили диагноз "синдром мышечной скованности". Попытка преодолеть это аутоиммунное заболевание была одной из самых тяжелых в моей жизни, но я по-прежнему полна решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моих детей, семьи, команды и всех вас!" – высказалась исполнительница.
К своему посту Селин Дион добавила снимок, на котором она изображена сразу с тремя заметно подросшими сыновьями – 22-летним Рене-Чарльзом и 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном.
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