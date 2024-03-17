Неизлечимо больная Селин Дион показалась с подросшими сыновьями и высказалась о возвращении на сцену

Канадская певица Селин Дион показала редкое фото с тремя заметно подросшими сыновьями и прокомментировала свое возвращение на сцену.

Соответствующий пост артистка сделала в Международный день осведомленности о синдроме мышечной скованности. Именно эту болезнь диагностировали в певицы в конце 2022 года. Эта тяжелая болезнь влияет на мышцы и вызывает в них непроизвольные спазмы, которые сопровождаются болью и дискомфортом. Эта болезнь не лечится. Тем не менее, Селин Дион решительно настроена, несмотря на свой диагноз, снова вернуться на сцену и жить полноценной жизнью, настолько это будет возможно.

Селин Дион / Фото: Associated Press

"Как многие из вас знают, осенью 2022 года мне поставили диагноз "синдром мышечной скованности". Попытка преодолеть это аутоиммунное заболевание была одной из самых тяжелых в моей жизни, но я по-прежнему полна решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моих детей, семьи, команды и всех вас!" – высказалась исполнительница.

К своему посту Селин Дион добавила снимок, на котором она изображена сразу с тремя заметно подросшими сыновьями – 22-летним Рене-Чарльзом и 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном.

Селин Диоз с тремя сыновьями / Фото: instagram.com/celinedion

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