Неизлечимо больная Селин Дион после длительной паузы неожиданно возвращается на сцену

Культовая певица Селин Дион готовится к возвращению на сцену после длительной паузы, а ее парижские концерты снова оказались в центре внимания.

Ожидается, что выступления состоятся на «Paris La Défense Arena» — одной из крупнейших концертных арен Европы. По предварительным данным от Variety, концерты будут проходить дважды в неделю в течение сентября и октября. В городе уже начали появляться постеры с названиями хитов Дион. Хотя менеджмент артистки пока официально не подтвердил даты, подготовительные сигналы свидетельствуют о масштабной организации события.

Выступления на этой же площадке планировались еще в 2020 году, однако из-за пандемии их пришлось отложить. Позже на планы артистки повлияло и состояние здоровья: в 2022-м она сообщила о диагнозе — синдром ригидного человека, редкое заболевание, сопровождающееся сильными мышечными спазмами.

Несмотря на сложный период, в 2024 году Селин Дион все же вернулась на большую сцену — она выступила на открытии Олимпийских игр в Париже, исполнив песню из репертуара Эдит Пиаф. Ее появление стало одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.

В том же году вышел документальный фильм «Я — Селин Дион», где артистка откровенно рассказала о борьбе с болезнью и своем пути к восстановлению.

