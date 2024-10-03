Неизлечимо больной Алексей Залевский перенес операцию и рассказал о своем состоянии

Дизайнера впереди ждет еще два хирургических вмешательства.
Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский, у которого диагностировали некроз костей, перенес операцию.
Шоумену пересадили костный мозг. Залевскому сделали операцию, а потом его ждет еще две. В частности, дизайнеру должен заменить один сустав, а впоследствии – другой. Правда, после этого ложиться под нож хирурга тоже придется. Как говорит Залевский, замененный сустав работает в среднем от 5 до 10 лет, а затем снова нужно его менять.
"Я сделал первую операцию. Мне пересадили мой же костный мозг. Сделали первую операцию, должны сделать еще две операции. Потому что сначала меняют один сустав, потом ты стабилизируешься, и меняют другой сустав. Эта болезнь со мной до конца жизни. Этот сустав работает в среднем 5-8-10 лет. Через 5-8-10 лет мне эти два сустава снова нужно менять. снова оперировать и менять", — рассказал дизайнер в интервью Славе Демину.
Напомним, впервые о своей болезни Алексей Залевский рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" в конце февраля. После того как выключились камеры, дизайнер поделился, что в 2023 году у него диагностировали некроз костей. Эта болезнь неизлечима и разрушает костную ткань с нарушением функции пораженного сустава. Дизайнер мог остаться прикованным к кровати и ему была необходима срочная операция.
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