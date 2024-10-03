Неизлечимо больной Алексей Залевский перенес операцию и рассказал о своем состоянии

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский, у которого диагностировали некроз костей, перенес операцию.

Шоумену пересадили костный мозг. Залевскому сделали операцию, а потом его ждет еще две. В частности, дизайнеру должен заменить один сустав, а впоследствии – другой. Правда, после этого ложиться под нож хирурга тоже придется. Как говорит Залевский, замененный сустав работает в среднем от 5 до 10 лет, а затем снова нужно его менять.

Алексей Залевский / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

"Я сделал первую операцию. Мне пересадили мой же костный мозг. Сделали первую операцию, должны сделать еще две операции. Потому что сначала меняют один сустав, потом ты стабилизируешься, и меняют другой сустав. Эта болезнь со мной до конца жизни. Этот сустав работает в среднем 5-8-10 лет. Через 5-8-10 лет мне эти два сустава снова нужно менять. снова оперировать и менять", — рассказал дизайнер в интервью Славе Демину.

Напомним, впервые о своей болезни Алексей Залевский рассказал в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" в конце февраля. После того как выключились камеры, дизайнер поделился, что в 2023 году у него диагностировали некроз костей. Эта болезнь неизлечима и разрушает костную ткань с нарушением функции пораженного сустава. Дизайнер мог остаться прикованным к кровати и ему была необходима срочная операция.

Почему Алексей Залевский молчал о своей болезни около года?

Читайте также: