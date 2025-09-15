Неизлечимо больной сын Валерия Харчишина получает образование: какая будущая профессия у 17-летнего Евгения

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал об образовании 17-летнего сына.

Евгений страдает от серьезного нейропсихиатрического заболевания, которое является неизлечимым. Тем не менее, юноша пытается получить образование. В интервью Алине Доротюк Валерий Харчишин рассказал, что им удалось найти заведение, где у Евгения есть возможность учиться. Сын музыканта получает прикладную профессии. Юноша будет кулинаром. Валерий Харчишин также признается, что хотел бы для сына более творческую профессию. Более того, у Евгения даже есть талант к этому, однако учеба в подобных заведениях пока не является возможной.

"Он уже учится. Нашли такое заведение... Это прикладная профессия, которую он будет получать в течение трех лет. Почему не какая-то интеллектуальная, творческая - потому что нет таких заведений. Я бы хотел, чтобы он мог учиться, например, в консерватории. Но тяги у него не было к музыке, а потом мы занимались его здоровьем. Эта тяга есть сейчас, у парня есть слух, он интересуется музыкой, знает очень много. Он должен был бы быть обувщиком, но будет кулинаром", - поделился артист.

Кстати, Валерий Харчишин говорит, что с лета этого года гораздо больше времени проводит с сыном. Они встречаются почти каждый день. Более того, певец даже ездил с сыном на отдых.

"Я с ним отдыхал, недавно вернулся с отдыха, который длился в течение 8-9 дней. Сейчас мы видимся по полдня почти каждый день. Не так, как это было до этого лета. Сейчас гораздо чаще", - добавил артист.

Отметим, сын Валерия Харчишина страдает от нейропсихиатрического заболевания, развившегося в результате стрептококковой инфекции, которая вызвала аутоиммунную реакцию и поражение головного мозга. Это состояние проявляется комплексом симптомов, включая синдром Туретта, признаки биполярного расстройства и шизофрении, нарушения сна, агрессию и навязчивые состояния. Болезнь сына музыканта не является излечимой.

