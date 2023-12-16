Неизвестная женщина обвинила экс-мужа Памелы Андерсон в изнасиловании в частном вертолете

Женщина, пожелавшая оставить свое имя в тайне, призналась, что ее изнасиловал бывший муж Памелы Андерсон, барабанщик Томми Ли.

Жертва подала иск в суд, в котором рассказала, что инцидент произошел в 2003 году. Тогда она вместе со звездой полетела на экскурсию по окрестностям Сан-Диего на частном вертолете. На борту, кроме них, был только знакомый пилот. Также в иске в суд отмечается, что весь полет Томми Ли вместе с ним употребляли алкоголь и наркотические вещества. Об этом пишет TMZ.

Томми Ли / Фото: instagram.com/tommylee

Женщина утверждает, что в таком жутком состоянии Томми начал на нее давить, чтобы она села к нему на колени. Как только она подчинилась, он начал сексуально домогаться ее. Музыкант целовал и ощупывал ее интимные части тела.

Она начала вырываться из рук артиста, однако он еще сильнее схватил женщину. Жертва уверяет, что впоследствии певец снял штаны и пытался прижать ее голову к его гениталиям.

Томми Ли / Фото: instagram.com/tommylee

После инцидента, когда они добрались до Лос-Анджелеса, Томми обнял ее и она в полной тишине полетела обратно в Сан-Диего.

Теперь женщина требует материальной компенсации Томми Ли. По ее словам, она долгое время страдала от тревоги, депрессии, ПТСР и других физических и психологических травм.

Сам артист пока обвинения не комментирует.

Напомним, недавно бывшая девушка известного рэпера Diddy обвинила его в насилии. В течение 10 лет он издевался над ней и не давал уйти.

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