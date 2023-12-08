Неизвестные ворвались в дом Киану Ривза и украли неожиданную вещь

Голливудский актер Киану Ривз, с которым уже неоднократно происходили курьезы, стал жертвой грабителей в Лос-Анджелесе.

Вечером 6 декабря полиция получила звонок. Анонимный человек сообщил, что в дом Киана кто-то незаконно ворвался. К тому же, сработала сигнализация. В дом звезды сразу выехала полиция. Впрочем, после длительного досмотра территории злоумышленников уже не было. Они успели скрыться до приезда правоохранителей.

Пока известно о том, что в доме актера остались разбитыми окна. Судя по камерам наблюдения, сделали это несколько неизвестных мужчин. Кстати, воры выглядели необычно. Их лица покрывали лыжные маски.

Киану Ривз / Фото: Associated Press

Как сообщает издание TMZ, у Ривза украли огнестрельное оружие. Впрочем, расследование все еще продолжается. Детективы стремятся найти больше дополнительных доказательств. Отметим, что в тот момент знаменитости не было дома.

Напомним, недавно украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская также понесла большой ущерб в США. Преступники посреди ночи обокрали ее автомобиль и забрали несколько ценных вещей.

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