Неля Шелкопляс с сыном

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Ведущая утреннее шоу «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс впервые за длительное время показала фото с мужем Владом и двумя сыновьями.

Так, звезда нередко делится семейным контентом в Сети. Однако на этот раз сделала исключение из недавнего праздника — Дня сына, который пришелся на 22 ноября. В фотоблоге Неля погрузилась в ностальгию и показала архивные фото.

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В частности, вспомнила, какими были 12-летний Тимофей и Матвей незадолго после рождения и как со временем росли. В фотоблоге она посвятила мальчикам трогательный пост, где выразила свои чувства от материнства и поблагодарила их за палитру эмоций.

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Неля Шелкопляс с сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шелкопляс с сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шелкопляс с сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

«Без этих двух мальчиков моя жизнь не имела бы такой палитры эмоций и чувств. Они показали, как сильно я умею любить, злиться, какой запас объятий и поцелуев можно давать и получать просто так, и как это быть мамой мальчиков-близнецов! Сказать, что весело и интересно — это ничего не сказать!

Сегодня просто поблагодарила сыновей, что выбрали нас с их папой, чтобы прийти в этот мир! Мне совсем не верится, что они уже такие взрослые и иногда я скучаю по ним маленьким…» — растрогала Шовкопляс.

Неля Шелкопляс с сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шелкопляс с сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведущая по случаю праздника вспомнила и других мам, чьи сыновья сейчас воюют за Украину. Она мысленно обняла всех и поблагодарила. Кроме того, звезда снова обратилась к своей семье, намекнув, что прошла непростые испытания в браке, но все равно благодарна мужу-военному за сыновей.

«Своим детям просто хочу сказать: „Люблю! Очень-очень сильно!“ Влад, спасибо за сыновей! Как бы там ни было, но дети у нас получились замечательные», — добавила Неля.

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Неля Шелкопляс с сыновьями и мужем / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Напомним, недавно ведущая ТСН Соломия Витвицкая показала своего одномесячного сына Устима от военного и как поздравила ее с Днем сына подруга, певица Светлана Тарабарова.

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