Неля Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"
Участие в "Танцях з зірками" отразилось на фигуре знаменитости.
Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс ошеломила эффектным похудением.
Знаменитость стала участницей благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танців з зірками". В течение трех недель Неля Шовкопляс и ее партнер на шоу Макс Леонов тщательно тренировались. Наконец, это все отразилось на фигуре ведущей. Знаменитость похудела на семь килограмм. Ведущая в интервью kp.ua говорит, что особенно изменения в ее фигуре заметны в объемах.
"Девушки, как всегда, меряют все килограммами, а опытные тренеры советуют смотреть не на килограммы, а на объемы. Потому что в килограммах сбросила, мне кажется, немного. У меня ушло 7 килограммов за 3 недели. Но в объемах у меня ушло очень много. Поэтому смотрю больше не на килограммы, а именно на объемы, на сантиметры, которые просто начали таять на глазах", — призналась знаменитость.
Неля Шовкопляс отмечает, что действительно очень много тренировалась, чтобы показать достойный результат на паркете. Однако, как намекает знаменитость, похудение и на здоровье сказалось. Поэтому ведущая отмечает, что все надо делать в меру.
"Мы фигачили с Максом очень много. Сейчас хожу на реабилитацию (смеется). Потому что все надо делать с головой, а не сдуру", — призналась знаменитость.
Напомним, ранее Неля Шовкопляс впервые рассказала, что ее муж служит в рядах ВСУ. Также ведущая призналась, как он поддерживал ее на "Танцях з зірками".