Неля Шовкопляс показала, как с 9-летним сыном передает гуманитарную помощь пострадавшим в Херсонской области

Ведущая призвала всех, кто в состоянии это сделать, помогать пострадавшим в Херсоне.
Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс показала, как с 9-летним сыном передала гуманитарную помощь пострадавшим в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
В частности, из-за вражеских действий захватчиков Херсонскую область затапливает водой, люди теряют свои дома, поэтому им необходима помощь. Неля Шовкопляс не осталась в стороне и собрала вещи, которые отправила на помощь жителям Херсонской области.
"Отправили вещи, обувь и пледы в Херсон! Работаем дальше. Чувствую, что к вечеру соберу еще пару пакетов с одеждой, постелью и полотенцами. Присоединяемся! Вместе победим", — отметила Шовкопляс.
Впоследствии ведущая собрала еще три пакета вещей, которые поедут на помощь жителям Херсона. Знаменитость призвала и других не оставаться безразличными и помогать пострадавшим.
"Еще три пакета вещей сейчас отправлю в Херсонскую область! Присоединяйтесь", — добавила Неля.
Напомним, ранее американский актер Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС. Звезда Голливуда привлек внимание мира к катастрофе, которую на территории Украины натворили российские оккупанты.
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