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Неля Шовкопляс показала, как с 9-летним сыном передает гуманитарную помощь пострадавшим в Херсонской области

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Неля Шовкопляс показала, как с 9-летним сыном передает гуманитарную помощь пострадавшим в Херсонской области

Неля Шелкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведущая призвала всех, кто в состоянии это сделать, помогать пострадавшим в Херсоне.

Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс показала, как с 9-летним сыном передала гуманитарную помощь пострадавшим в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В частности, из-за вражеских действий захватчиков Херсонскую область затапливает водой, люди теряют свои дома, поэтому им необходима помощь. Неля Шовкопляс не осталась в стороне и собрала вещи, которые отправила на помощь жителям Херсонской области.

"Отправили вещи, обувь и пледы в Херсон! Работаем дальше. Чувствую, что к вечеру соберу еще пару пакетов с одеждой, постелью и полотенцами. Присоединяемся! Вместе победим", — отметила Шовкопляс.

Неля Шелкопляс с сыном / © instagram.com/nelya_shovkoplyas
Неля Шелкопляс с сыном / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Впоследствии ведущая собрала еще три пакета вещей, которые поедут на помощь жителям Херсона. Знаменитость призвала и других не оставаться безразличными и помогать пострадавшим.

"Еще три пакета вещей сейчас отправлю в Херсонскую область! Присоединяйтесь", — добавила Неля.

Неля Шовкопляс собрала помощь жителям Херсона / © instagram.com/nelya_shovkoplyas
Неля Шовкопляс собрала помощь жителям Херсона / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Напомним, ранее американский актер Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС. Звезда Голливуда привлек внимание мира к катастрофе, которую на территории Украины натворили российские оккупанты.

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Дата публикации
Просмотры
141
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