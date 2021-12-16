Неля Шовкопляс призналась, о каком материальном подарке мечтает на Новый Год

Также ведущая поделилась, какие фильмы обязательно смотрит с детьми на новогодние праздники.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс рассказала, как празднует Новый Год.

В комментарии сайту ТСН.ua знаменитость призналась, что так же, как и многие украинцы, любит собраться с семьей и провести вместе время.

"С годами начинаем ценить то, что всегда было классикой для наших родителей – собраться семьей, приготовить оливье, сделать крабовый салат, посмотреть новогодний огонек. Какие-то обычные вещи, которые делают миллионы украинцев, у нас они такие же", — объяснила Неля.

Также ведущая призналась, что есть у нее и определенная традиция после Нового Года, оставшаяся еще со студенческих лет.

"Единственное у меня еще есть традиция 1 января смотреть Гарри Поттера первую часть. Еще со студенческих лет. Хоть фильм не новогодний, но он о чудесах. У нас еще есть очень классный мультик, который бы я посоветовала многим. Это любимый мультфильм Тимофея, называется "Полярный экспресс". Вот тоже настолько о зимней сказке, о вере в чудеса. Мы его уже видели раз сто за последние два года. Настолько он ему нравится", — рассказала Шовкопляс о том, какой мультик обожает ее 7-летний сын.

Неля Шовкопляс призналась, верят ли ее дети в новогодние чудеса

Кроме того, Неля поделилась, верят ли ее 7-летние близнецы Матфей и Тимофей в новогодние чудеса:

Неля Шелкопляс с сыновьями / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Матвей четко года два назад сказал, что нет никакого Святого Николая, это нам родители покупают подарки. Он не верит в это, он все прекрасно понимает, он как взрослый уже мыслит. А Тимофей, он еще немного верит, но мне кажется, он уже начал что-то понимать. Я уже думаю, как бы эта вера в чудеса ни сыграла против нас. Потому что когда ребенок, с одной стороны, делает вид, что вроде бы верит, а с другой говорит: "Я, пожалуй, у Святого Николая попрошу себе IPone 13". И ты понимаешь, что в этом есть небольшой подвох", — отметила Шовкопляс.

Неля Шелкопляс с мужем и сыновьями / instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведущая также призналась, о каких подарках мечтает на Новый Год:

"Я бы, наверное, хотела робот-пылесос. Я так не хочу убирать в квартире, мне так уж это надоело, если честно. Это если по материальным вещам. Если по нематериальным, я бы хотела отпуск недели на три, чтобы просто поехать к родителям и не выезжать оттуда в Киев. Просто побыть у себя дома в селе, увидеть всех родственников. Мне просто хочется какое-нибудь такое турне домой сделать и с полным багажником подарков проехаться по всем", — призналась ведущая.

Читайте также: