Неля Шовкопляс призналась, почему посещает психолога

Также ведущая рассказала, что планирует подарить детям на День святого Николая.
Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс посещает психолога.
В свое время актриса после родов набрала лишний вес. К слову, ведущая пыталась похудеть, но кило то исчезали, то снова возвращалось. "Світському життю" звезда рассказала, что сейчас работает над тем, чтобы принять себя такой, какая она есть.
"А вдруг я никогда не вернуться к той форме, которая у меня была до родов. Что мне теперь делать? Начать критиковать себя? Поэтому я сейчас работаю над тем, в том числе и с психологом, чтобы принять себя такой, какая я есть", – говорит Неля.
Также ведущая рассекретила, какой необычный подарок хотят ее дети на День святого Николая. Сыновья звезды попросили, чтобы мама купила им "роблоксы".
"Видимо, это реалии нашей жизни. Хотя это пугает. Они очень хотят, чтобы я им купила "роблоксы". Есть такая игра – Roblox. Там нужно покупать какие-то кристаллики, монетки. Но я еще немного не уверена. Я сказала, что пусть выучат все правила украинского языка и математики, а я тогда буду думать", — поделилась Неля.
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