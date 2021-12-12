Неля Шовкопляс призналась, почему посещает психолога

Также ведущая рассказала, что планирует подарить детям на День святого Николая.

Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс посещает психолога.

В свое время актриса после родов набрала лишний вес. К слову, ведущая пыталась похудеть, но кило то исчезали, то снова возвращалось. "Світському життю" звезда рассказала, что сейчас работает над тем, чтобы принять себя такой, какая она есть.

Неля Шелкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"А вдруг я никогда не вернуться к той форме, которая у меня была до родов. Что мне теперь делать? Начать критиковать себя? Поэтому я сейчас работаю над тем, в том числе и с психологом, чтобы принять себя такой, какая я есть", – говорит Неля.

Также ведущая рассекретила, какой необычный подарок хотят ее дети на День святого Николая. Сыновья звезды попросили, чтобы мама купила им "роблоксы".

Семья Нели Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Видимо, это реалии нашей жизни. Хотя это пугает. Они очень хотят, чтобы я им купила "роблоксы". Есть такая игра – Roblox. Там нужно покупать какие-то кристаллики, монетки. Но я еще немного не уверена. Я сказала, что пусть выучат все правила украинского языка и математики, а я тогда буду думать", — поделилась Неля.

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