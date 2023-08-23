Известная украинская ведущая с разбитым лицом и сломанной рукой шокировала, что с ней случилось

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сегодня, 23 августа, в эфире утреннего шоу ошеломила своим внешним видом.

Ведущая присоединилась к прямому эфиру к коллегам и предстала с разбитым лицом – побитым носом, губами и сломанной рукой. Как рассказала Шовкопляс, она упала с велосипеда.Инцидент случился в понедельник, 21 августа. В этот день Неля устроила свидание со своим мужем, которое закончилось несчастным случаем:

"Позавчера вечером было совсем не смешно, потому что мы катались с мужем на велосипедах. Я неправильно затормозила, пережала передние тормоза и просто через руль отлично с горки, на огромной скорости, полетела руками, лицом, плечом, носом, губами в асфальт. Я благодарна, что в принципе так, могло быть и хуже", – рассказала Шовкопляс, что с ней произошло.

Неля Шовкопляс с побитым лицом показалась в прямом эфире "Сніданку з 1+1"

Также ведущая отметила, что муж настойчиво просил ее одеть шлем, но Неля хотела красивой ехать на велосипеде:

"Огромная тупость, халатность с моей стороны было ехать без шлема, потому что муж говорил: "Одень шлем перед выездом". Мне хотелось красиво кататься на велосипеде. Теперь я "красивая" с разбитым носом, с разбитой губой, со сломанной рукой, с ребрами, которые болят. Но с огромным жизненным опытом, который точно, на всю жизнь научит меня хотя бы шлем надо одевать", – прокомментировала Шовкопляс.

Неля Шелкопляс

Неля Шелкопляс

Напомним, ранее Неля Шовкопляс откровенно призналась, что они с мужем переживают кризис в отношениях и живут сейчас отдельно. В настоящее время пара работает над тем, чтобы сохранить брак.

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