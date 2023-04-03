Неля Шовкопляс восхитила архивным фото маленьких двойняшек и показала, как сыновья изменились с годами

Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс сообщила о празднике в ее семье.

Сегодня, 3 апреля, двойняшки знаменитости празднуют день рождения. Тимофею и Матвею исполняется девять лет. Звездная мамочка в своем фотоблоге по случаю праздника вспомнила, как выглядели ее сыночки, когда только появились на свет.

"В 2014 году они были такими, и как-то совсем не осознается, что этим парням, моим сыновьям, сегодня девять лет", — поделилась своими мыслями Неля.

Сыновья Нели Шелкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Также ведущая опубликовала фото, на которых ее сыновья позируют возле воздушных шариков. На снимке знаменитость показала, как с годами сменились Тимофей и Матфей.

"А сегодня ребята уже такие. Они говорили: "Сложно будет только первые 18 лет, дальше будет легче!". Первые девять – полет нормальный! – отметила ведущая.

Сыновья Нели Шелкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Напомним, ранее певец Александр Пономарев праздновал день рождения дочери, которую родила ему продюсер Елена Мозговая. Исполнитель также показывал, как с годами изменилась Евгения.

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