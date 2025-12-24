Неля Шовкопляс впервые рассказала о муже-военном и как он ее поддержал на "Танцах со звездами"

Неля Шовкопляс / © пресслужба каналу "1+1"

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс впервые призналась, что ее муж Владислав является военным.

Избранник знаменитости служит в армии с января 2024 года. Неля Шовкопляс публично это не разглашала, а только сейчас в интервью kp.ua призналась. Ведущая говорит, что ее муж ответственно к этому отнесся, прошел обучение и знал, в каких войсках хочет служить.

"Да (служит - прим. ред.), с января прошлого года. Он готовился, учился, он фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда он хочет и в каком роду войск хочет служить", - поделилась ведущая.

Кстати, Неля Шовкопляс является участницей благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами". Муж ведущей в этот период был на ротации. Знаменитость говорит, что Владислав очень сильно ее поддерживал и даже отвечал за питание, поскольку Неля не успела с приготовлением пищи. Также муж очень сильно гордится ведущей и с гордостью оценил ее участие в "Танцах со звездами".

"Он меня поддерживал. Я не видела с его стороны какой-то ревности. Более того, он мне лоточки с едой готовил, чтобы я правильно питалась, потому что не успевала. Он в тот момент как раз был на ротации, и я отпустила маму домой, муж был на подмоге. Поддерживал абсолютно во всем. Гордится, поддерживает, все ему нравится", - добавила знаменитость.

Специальный предновогодний выпуск "Танців з зірками. Рух до життя" выйдет в эфир на канале "1+1 Украина" 28 декабря в 20:00. Все средства с голосования будут переданы в благотворительный сбор Superhumans Center.

