ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
132
Время на прочтение
2 мин

Неля Шовкопляс впервые рассказала о муже-военном и как он ее поддержал на "Танцах со звездами"

Муж ведущей служит в армии с января 2024 года.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс / © пресслужба каналу "1+1"

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс впервые призналась, что ее муж Владислав является военным.

Избранник знаменитости служит в армии с января 2024 года. Неля Шовкопляс публично это не разглашала, а только сейчас в интервью kp.ua призналась. Ведущая говорит, что ее муж ответственно к этому отнесся, прошел обучение и знал, в каких войсках хочет служить.

"Да (служит - прим. ред.), с января прошлого года. Он готовился, учился, он фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда он хочет и в каком роду войск хочет служить", - поделилась ведущая.

Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс с мужем и сыновьями / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Кстати, Неля Шовкопляс является участницей благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами". Муж ведущей в этот период был на ротации. Знаменитость говорит, что Владислав очень сильно ее поддерживал и даже отвечал за питание, поскольку Неля не успела с приготовлением пищи. Также муж очень сильно гордится ведущей и с гордостью оценил ее участие в "Танцах со звездами".

"Он меня поддерживал. Я не видела с его стороны какой-то ревности. Более того, он мне лоточки с едой готовил, чтобы я правильно питалась, потому что не успевала. Он в тот момент как раз был на ротации, и я отпустила маму домой, муж был на подмоге. Поддерживал абсолютно во всем. Гордится, поддерживает, все ему нравится", - добавила знаменитость.

Неля Шовкопляс на "Танцах со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс на "Танцах со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Специальный предновогодний выпуск "Танців з зірками. Рух до життя" выйдет в эфир на канале "1+1 Украина" 28 декабря в 20:00. Все средства с голосования будут переданы в благотворительный сбор Superhumans Center.

Напомним, недавно продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк раскрыл имена артистов, которые отказались от участия. Также он назвал причины, почему те приняли такие решения.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie