Немного пьяненькая жена Гордона в компании известного врача возмутила фанов

Знаменитости хорошо отпраздновали день рождения друга.

Жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман на днях вместе с мужем была приглашена на важное событие.

Знаменитые супруги посетили день рождения коллеги и друга Савика Шустера. Как прошел этот день, Олеся частично показала у себя в Instagram. Бацман разместила кадр, на котором показала, кто еще из известных людей был приглашен.

Поздравить Шустера с 69-летием пришли врач-педиатр Евгений Комаровский, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, а также генпродюсер программы Шустера Павел Елизаров. Можно предположить, что вечеринка состоялась в средневековом стиле, поскольку на снимке все позируют с мечами и щитами.

instagram.com/alesiabatsman

А Бацман, похоже, особенно подружилась с доктором Комаровским. В фотоблоге она разместила кадры с ним, где они устроили свое застолье. На снимке стоит много рюмок с настойкой. "Доктор уже готов, я еще держусь", — подписала фото Бацман, где они с Комаровским изображены улыбающиеся и с блестящими глазами.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

В свою очередь, поклонники были несколько возмущены увиденным: "многовато", "этот пост поставил крест на все агитационные лекции Комаровского. Народу законы, а себе все можно", "корона не пройдет", "вот это у вас вакцинация", "доку, кажется, больше не наливать", "а Гордон как на это смотрит?".

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