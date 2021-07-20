Ненакрашенная Кайли Дженнер в золотистом бикини вблизи показала пышные формы

Звезда вызвала фурор новыми фотографиями.
Самая младшая из сестер Кардашян-Дженнер — Кайли восхитила новыми горячими фото.
На своей странице в Instagram звезда реалити-шоу запостила серию фото, на которых появилась в ванной, одетая в миниатюрное золотое бикини. Модель ошеломила пышной грудью и бедрами, а также узкой талией. Примечательно, что знаменитость позировала без макияжа.
"Сезон Львов загружается", — подписала фото Кайли, намекнув, что скоро у нее день рождения.
Поклонники оценили роскошные формы звезды в комментариях.
- Моя челюсть отпала
- Горячая мамочка
- Оу, ты секси
- Идеальная
Напомним, ранее Кайли Дженнер в комбезе с декольте и Хлое Кардашян в топе померялись стройными талиями. Звездные сестры произвели фурор в Сети.