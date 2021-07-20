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Ненакрашенная Кайли Дженнер в золотистом бикини вблизи показала пышные формы

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Ненакрашенная Кайли Дженнер в золотистом бикини вблизи показала пышные формы

instagram.com/kyliejenner

Звезда вызвала фурор новыми фотографиями.

Самая младшая из сестер Кардашян-ДженнерКайли восхитила новыми горячими фото.

На своей странице в Instagram звезда реалити-шоу запостила серию фото, на которых появилась в ванной, одетая в миниатюрное золотое бикини. Модель ошеломила пышной грудью и бедрами, а также узкой талией. Примечательно, что знаменитость позировала без макияжа.

© instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner

"Сезон Львов загружается", — подписала фото Кайли, намекнув, что скоро у нее день рождения.

Поклонники оценили роскошные формы звезды в комментариях.

  • Моя челюсть отпала
  • Горячая мамочка
  • Оу, ты секси
  • Идеальная

Напомним, ранее Кайли Дженнер в комбезе с декольте и Хлое Кардашян в топе померялись стройными талиями. Звездные сестры произвели фурор в Сети.