Ненакрашенная Кайли Дженнер в золотистом бикини вблизи показала пышные формы

Звезда вызвала фурор новыми фотографиями.

Самая младшая из сестер Кардашян-Дженнер — Кайли восхитила новыми горячими фото.

На своей странице в Instagram звезда реалити-шоу запостила серию фото, на которых появилась в ванной, одетая в миниатюрное золотое бикини. Модель ошеломила пышной грудью и бедрами, а также узкой талией. Примечательно, что знаменитость позировала без макияжа.

instagram.com/kyliejenner

"Сезон Львов загружается", — подписала фото Кайли, намекнув, что скоро у нее день рождения.

Поклонники оценили роскошные формы звезды в комментариях.

Моя челюсть отпала

Горячая мамочка

Оу, ты секси

Идеальная

Напомним, ранее Кайли Дженнер в комбезе с декольте и Хлое Кардашян в топе померялись стройными талиями. Звездные сестры произвели фурор в Сети.

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