Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ненакрашенная Ким Кардашян в крошечном бикини похвасталась похудевшей фигурой в бассейне

Дата публикации
Просмотры
120
Ненакрашенная Ким Кардашян в крошечном бикини похвасталась похудевшей фигурой в бассейне

instagram.com/kimkardashian

Светская львица восхитила откровенным снимком.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась новой горячей фотографией.

На странице в Instagram светская львица опубликовала снимок, на котором появилась только крошечном горчичном бикини, которое изрядно подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Знаменитость соблазнительно позировала в бассейне на фоне океана, щеголяя бюстом, аппетитными бедрами и тонкой талией.

© instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian

В посте звезда опубликовала только два смайлика в виде персиков. А вот сторонники бывшей Канье Уэста были более многословными. Пользователи написали в комментариях более 12 000 комплиментов и оставили более чем 2 миллиона лайков.

  • Ты такая горячая
  • Богиня
  • Секси
  • Невероятная фигура

Напомним, ранее Ким Кардашян в стрингах выпятила на камеру пышные ягодицы. Так звезда отпраздновала 225 миллионов подписчиков в Instagram.