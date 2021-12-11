Ненакрашенная Лидия Таран похвасталась отдыхом с дочерью в Буковеле

Ведущая с Василиной поехала покорять Карпаты на лыжах.

Ведущая ТСН Лидия Таран решила отдохнуть с дочерью и устроила себе мини-отпуск.

Так, знаменитость поехала вместе с Василиной на горнолыжный курорт в Карпаты. Соответствующие фото знаменитость показала на странице в Instagram. На снимках звезда канала "1+1" и 14-летняя девочка предстали одетыми в специальные костюмы, шлемы и очки.

instagram.com/lidiyataran

"Сезон открыт! На горах сегодня туманно, поэтому вот вам фотка из очереди в кассу. Мы с малышкой пошли кататься и желаем вам всем чудесной субботы", — написала знаменитость.

instagram.com/lidiyataran

В комментариях юзеры поинтересовались, настоящий ли снег в Буковеле сейчас. На это Таран ответила: "60/40". Также фолловеры пожелали родственникам хорошего отдыха.

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