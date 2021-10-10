Ненакрашенная любимая NIKITA LOMAKIN похвасталась сочными ягодицами в стрингах

Пара продолжает отдыхать в Доминикане.

Украинский певец NIKITA LOMAKIN и его любимая девушка, танцовщица Светлана Сакаль продолжают исследовать природу Доминиканы.

Пара наслаждается живописными видами и друг другом. В фотоблоге избранница исполнителя показала новые кадры из долгожданного отпуска. Влюбленные гуляли в поисках розового фламинго.

NIKITA LOMAKIN и Светлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Также она не упустила случая похвастаться фигурой в бикини. Так, на одном из снимков красавица появилась без макияжа, демонстрируя сочные ягодицы в стрингах.

Светлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

"Знакомьтесь — мистер Фламинго. Максимальное количество эмоций, несмотря на то, что мы искали его целый час по гольф полях. Не могу поверить, что мы можем прикоснуться так близко к природе, которую всю жизнь видели только на картинках", — поделилась танцовщица Нади Дорофеевой и Дана Балана.

Светлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку