Ненакрашенная Надежда Мейхер в обтягивающем топе показала пышную грудь и плоский животик

Звезда восхитила формами.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер имеет роскошные формы и удачно их подчеркивает.

Так, в фотоблоге 39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" разместила снимок, сделанный во время прогулки. На черно-белой фотографии звезда позировала без макияжа, с собранными волосами, в обтягивающем топе. Знаменитость стала в профиль к камере и показала пышную грудь и плоский животик.

instagram.com/nadyameiher

В посте Мейхер призналась, что обожает периодически переезжать, поскольку это "всегда возможность перезагрузки и очистки от ненужных вещей, которые не замечаешь".

"Гастроли и переезды занимают половину моей жизни. И поскольку это безысходный формат жизни, поскольку работу свою люблю, однажды я начала искать возможность получать удовольствие от сборки вещей. И однажды я ощутила, как в момент сбора происходит зарождение чего-то нового, зачатие... Так что этот нюанс стал одним из моих фетишей... К каким переездам готовы вы, временные или ПМЖ?" — написала певица.

В ответ фанаты поделились своими мыслями и не забыли порадовать звезду приятными сообщениями.

Какая же ты ох***ная. Все истории смотрю, все фотки

Невероятно классная

Какая красивая женщина

Ты просто огонь

Напомним, ранее Надежда Мейхер в купальнике похвасталась аппетитными ягодицами и грудью. Артистка похвасталась пышными формами.

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