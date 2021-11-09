Ненакрашенная Наталка Денисенко в крошечном бикини произвела фурор изящной фигурой

Звезда отдыхает в Египте.

Украинская актриса Наталка Денисенко показала фигуру в бикини.

Звезда сериала "Крепостная" отдыхает в Египте и устроила на пляже импровизированный фотосет. На кадрах, которые артистка разместила в своем Instagram, она позировала в крошечном белом бикини. Знаменитость засветила плоский животик и изящную фигуру.

Наталья Денисенко в бикини / instagram.com/natalka_denisenko

"В лучах! Что здесь писать? Очень тепло, море такое красивое. Не знаю, когда будут "семейные" фото, пока это сделать нереально", – поделилась она.

Наталья Денисенко в бикини / instagram.com/natalka_denisenko

Пользователи не смогли пройти мимо горячих фото кумирши и порадовали ее приятными сообщениями. В частности, фаны выразили восхищение фигурой актрисы.

Удивительная женщина с красивой точенной фигурой

Роскошная Ната

Идеальная

Фигура супер

Сексуально

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку