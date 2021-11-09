Ненакрашенная Наталка Денисенко в крошечном бикини произвела фурор изящной фигурой

Звезда отдыхает в Египте.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала фигуру в бикини.
Звезда сериала "Крепостная" отдыхает в Египте и устроила на пляже импровизированный фотосет. На кадрах, которые артистка разместила в своем Instagram, она позировала в крошечном белом бикини. Знаменитость засветила плоский животик и изящную фигуру.
"В лучах! Что здесь писать? Очень тепло, море такое красивое. Не знаю, когда будут "семейные" фото, пока это сделать нереально", – поделилась она.
Пользователи не смогли пройти мимо горячих фото кумирши и порадовали ее приятными сообщениями. В частности, фаны выразили восхищение фигурой актрисы.
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