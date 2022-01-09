Ненакрашенная жена Цымбалюка в розовом бикини показала узкую талию и сочные бедра

Тина похвасталась фигурой на новом фото.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк вместе с женой Тиной уехал в новое путешествие.

Так, пара на этот раз решила исследовать Африку и прилетела в Кению. Там молодые супруги наслаждаются местным колоритом и друг другом. Несмотря на праздники и застолье, к пляжному отдыху избранница звезды подготовилась раньше времени и теперь смело позирует на камеру бикини. В фотоблоге 29-летняя визажистка и дизайнер купальников запостила селфи, на котором предстала перед зеркалом в розовом бикини своего бренда. Тина без макияжа похвасталась узкой талией и сочными бедрами.

Тина Цымбалюк / instagram.com/tina_tsymbaliuk

Фолловеры оценили фигуру Цымбалюк в комментариях: "Божественно выглядите", "Как говорят, не зря годы тренировок! Сейчас выглядите просто замечательно, Тина".

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