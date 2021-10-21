Ненакрашенные актрисы "Женского Квартала" полностью обнажились на фото

Звезды рассказали, как избавились комплексов, и дали советы, как полюбить себя.
Актрисы "Женского Квартала" приняли участие в откровенной фотосессии.
Так, для специального номера с нового выпуска, который выйдет в эту субботу на 1+1, знаменитости снялись в фотосессии украинского журнала COSMOPOLITAN полностью обнаженные и без косметики. Цель съемок — напомнить, что каждая женщина особенная и как важно оставаться собой, а не гнаться за трендами, смотря на идеальные картинки в Сети.
В проекте приняли участие актрисы и певицы — Валерия Товстолес, Вера Кекелия, Алина Блажкевич, Анастасия Оруджова, Ирина Сопонару, Екатерина Никитина, Ирина Гатун, Лали Эргемлидзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Александра Машлятина, Татьяна Песик, Анастасия Евтушенко и Элина Мбани.
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Также в интервью юмористки поделились своими историями о том, как преодолели комплексы, и советами, как полюбить себя.
Так, Вера Кекелия призналась, что ей понадобилось 10 лет, чтобы себя полюбить. А бороться с комплексами ей помогает спорт и "зеркалотерапия" — звезда любуется на себя в зеркало.
Со своей стороны, Ирина Сопонару считает, что для того, чтобы себя полюбить — надо хвалить: "Не воспринимать свои достижения, как должное, а уметь остановиться и осознать свои заслуги. Не сравнивать себя с другими, у каждого свой путь. Давать себе право на ошибку, ведь каждая из них — это опыт ".
Впрочем, мнения фанов по поводу откровенных снимков звезд разделились. Некоторые фаны засыпали комплиментами красавиц, а некоторые — раскритиковали за "пошлость".
- Красавицы
- Девочки, вы неотразимы
- Вот это неожиданная фотосессия, девушки, вы все прекрасные
- Пошлость
- Низко пали! Женщина не должна быть настолько открытой! Женщина должна быть женщиной, а не объектом внимания! Разочарование!
- Как будто всех заставили сфотографироваться голыми
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