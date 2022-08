Неожиданное появление Джонни Деппа и первая статуэтка Måneskin: как прошла MTV Video Music Awards 2022

Ночью, 29 августа, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоялась ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards 2022 года.

Мероприятие не прошло без интересных приключений. Кроме того, что туда прибыло множество номинантов, на музыкальные премии неожиданно выступил актер Джонни Депп. Знаменитость летал в воздухе в образе Moon Person. Именно так выглядит статуэтка, которую вручают победителям.

Джонни Депп в шутку объяснил свое появление на шоу тем, что ему после скандального развода крайне необходимы деньги.

"Эй, знаешь что? Мне нужна была работа!", — сказал со сцены Депп, а между тем играла музыка LL Cool J — Mama Said Knock You Out.

В общем, многие достойные артисты получили свои заветные статуэтки. Итальянская группа Måneskin получила свою первую награду на MTV Video Music Awards, певица Тейлор Свифт вновь получила. Даже легенды рок-музыки Red Hot Chili Peppers ушли из премии с пустыми руками.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2022:

Видео года : Тейлор Свифт — All Too Well

Артист года : Bad Bunny

Песня года : Билли Айлиш — Happier Than Ever

Альбом года: Гарри Стайлс — Harry's House

Лучшая коллаборация : Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby

Лучшая поп-песня : Гарри Стайлз – As It Was

Лучшая после в стиле R&B : The Weeknd — Out Of Time

Лучшая k-pop песня : Lisa — Lalisa

Лучшая рок-песня : Red Hot Chili Peppers — Black Summer

Лучшая альтернатива : Måneskin — I Wanna Be Your Slave

Лучшая группа : BTS

Лучшая песня в стиле хип-хоп : Ники Минаж и Lil Baby – Do We Have a Problem?

Лучшая латиноамериканская песня : Anitta – Envolver

Лучшее видео со смыслом : Lizzo – About Damn Time;

Лучшие визуальные эффекты : Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY

Лучшая хореография : Doja Cat – Woman

Лучший монтаж : ROSALÍA – SAOKO

Песня лета : Джек Гарлоу – First Class

Читайте также: