Неожиданное появление Пивоваров и игра Хмары на двух роялях: как прошло шоу Legendary Rock Voices в Киеве

Концерт Legendary Rock Voices в Киеве

В Киеве, 18 октября, отгремел концерт проекта Legendary Rock Voices, где у зрителей была возможность насладиться вокально-симфоническим шоу.

Легендарные рок-хиты, которые знают едва ли не все ценители жанра, приятные сюрпризы, невероятная зажигательная энергетика, которая сочеталась с мощным вокалом и инструменталом - именно этим удивляли присутствующих. Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и предлагает посмотреть, как прошел концерт.

Шоу состоялось в киевском "Дворце спорта". Начало было запланировано на 17:00. Правда, участники проекта все же начали шоу почти на полчаса позже, чтобы уж точно все зрители собрались. Когда на сцену вышел оркестр и дирижер, публика сразу взорвалась овациями. Кстати, практически весь "Дворец спорта" был заполнен зрителями. Хотя существует стереотип, что рок больше любят мужчины, однако на шоу и женщин было не меньше, или, возможно, за компанию брали своих любимых.

Сам концерт Legendary Rock Voices начался с исполнения "O Fortuna". Композиция сразу же задала стиль шоу и дала зрителям понять, чего ожидать. Далее зазвучала композиция группы Survivor - Eye of the Tiger, где уже ворвались вокалисты. В общем, со сцены прозвучало немало рок-хитов, среди которых Du hast, Smells Like Teen Spirit, Bring Me to Life, Give It to Me Baby, Numb и многие другие.

Кстати, музыканты активно взаимодействовали с публикой. Дирижер призывал аудиторию хлопать в такт, вокалисты вместе с аудиторией пели. Но были и очень сильно атмосферные моменты. В частности, на песню группы Metallica - Nothing Else Matters - присутствующие включали на телефонах фонарики. То же самое повторили и на композиции Bohemian Rhapsody коллектива Queen. Именно тогда свет софитов был не таким ярким, поэтому лучи фонариков ощущались чем-то особенным и даже магическим.

Отдельного внимания заслуживают яркие костюмы участников Legendary Rock Voices. Кстати, музыканты очень ответственно отнеслись к подготовке образов. В частности, все соответствовало духу рок-жанра. Были и рожки, и крылья, и яркие платья, и блестящие костюмы.

В общем, шоу длилось около двух часов. Однако музыканты не мучили зрителей. Посреди шоу был объявлен антракт. Поэтому, у присутствующих было 20 минут, чтобы отдохнуть, что-то перекусить и выпить вкусненького напитка. Именно после антракта зрителей ждали сюрпризы. Сразу на сцене появился певец Олег Скрипка, который исполнил лирическую композицию "Країна мрій". Позже номером удивлял пианист Евгений Хмара, который виртуозно играл сразу на двух роялях. Еще одной неожиданной изюминкой стало появление Артема Пивоварова, который исполнил "Ой на горі".

Зрители однозначно получили наслаждение от происходящего. Они не сдерживались, пели и вставали со своих мест, чтобы потанцевать. Между тем вокалисты благодарили их невероятной энергетикой, которая звучала со сцены. Закончилось событие исполнением легендарного трека Seven Nation Army группы The White Stripes. На этом музыканты поблагодарили зрителей, пришедших на их шоу, не попрощались, а вместо этого сказали "до встречи!" на следующих концертах.