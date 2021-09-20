Неожиданные признания и "выступление" Григория Чапкиса: как прошел третий эфир "Танцев со звездами"

Неожиданные признания и "выступление" Григория Чапкиса: как прошел третий эфир "Танцев со звездами"

Также стало известно, кто покинул проект.

На канале "1+1" завершился третий прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами".

Сегодняшний вечер запомнился зрителям не только яркими номерами, но и неожиданными признаниями, поскольку тема эфира — "Год который изменил мою жизнь". Поэтому участники поделились самыми важными переломными моментами их жизни.

Приглашенной ведущей на балконе в третьем прямом эфире стала артистка Маша Ефросинина.

Впервые в пятом сезоне проекта за судейским столом появилась гостевой судья — поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова.

Первыми выступили на паркете звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина и Денис Самсон. Пара выполнила самбу под хит Артема Пивоварова "Дежавю". Изюминкой номера стало то, что в конце выступления Александра поцеловала Макса Чмерковского. Впрочем, судьи и критиковали, и хвалили артистку. В результате пара получила 24 балла.

Другими показали свои танцевальные умения финалист многих международных турниров Алексей Базела и певица и экс-подопечная MONATIK Lida Lee. Они выполнили венский вальс. Судьи оценили номер в 16 баллов. Не удалось паре поразить и зрителей.

Кстати, после выступления артистки к ней в прямом эфире обратился экс-продюсер MONATIK и довел ее до слез.

Вслед за Lida Lee попробовал свои силы MELOVIN. Певец и его партнерша Елизавета Русина выполнили ча-ча-ча. Танец оценили в 22 балла. Кстати, MELOVIN продолжил свою традицию и снова вручил Екатерине Кухар подарок. Правда судья шоу на этот раз также подарила артисту интересный презент.

Далее на паркет вышел Артур Логай. Звезда очаровал чувственным венским вальсом с Анной Карелиной. Своим выступлением он показал, к чему могут привести азартные игры, от которых он ранее был зависим. Участники завоевали 30 баллов.

Попробовал свои силы и Ольга Харлан. Спортсменка вместе с партнером Дмитрием Дикусаром выполнила страстное танго под песню ALEKSEEV — "Океанами стали". Пара завоевала 29 баллов.

Немного раскритиковали, но и похвалили выступление пары Станислава Горуны и Даниэллы Преап. Участники выполнили твист. Они получили 24 балла.

Певица Джамала вместе со своим партнером Антоном Нестерко выполнили крымскотатарский народный танец. Они танцевали под песню Джа "1944". Изюминкой номера стало то, что артистка во время номера спела. В общем, судьи поставили паре 25 баллов. А вот зрители высоко оценили выступление Джамалы.

А вот Алексей Суровцев и Мария Колосова изменили свой стиль после неудачных предыдущих эфиров. Вместе они станцевали чувственный вальс и получили 27 баллов. И все же, они едва не покинули шоу.

Во втором эфире обновленного сезона свой танец продемонстрировала и певица Евгения Власова. Звезда и ее партнер Макс Леонов станцевали ча-ча-ча, которое судьи оценили в 28 баллов. Евгения наконец-то раскрылась и показала всю свою сексуальность.

Вслед за Власовой на паркет вышел актер Константин Войтенко со своей партнершей Роксоляной Маланчук. За свой контемп участники получили 31 балл.

Далее вышли на паркет певец KADNAY и Алина Ли. Паре удалось завоевать хорошие баллы у судей. Они оценили их пасодобль в 29 баллов.

Певец Фагот и Екатерины Тришина зажгли паркет, выполнив квикстеп. Судьи оценили их выступление в 27 баллов.

Закрыла эфир солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая вместе с Юрием Мешковым выполнила фокстрот. Судьи поставили участникам 31 балл. А вот зрители не высоко оценили номер.

Кстати, артистка рассекретила, насколько ей удалось похудеть.

В конце шоу в третьем эпизоде зрители увидели номер памяти судьи шоу. На паркете "Танцев со звездами" "выступил" легендарный Григорий Чапкис, которого "оживили" с помощью новейших технологий.

По итогам третьего прямого эфира, в тройку лидеров вошли следующие пары: Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук — 31 балл, Александра Зарицкая и Юрий Мешков — 31 балл, Артур Логай и Анна Карелина — 30 баллов.

Последней в турнирной таблице оказалась пара MELOVIN и Елизавета Русина, которые набрали 22 балла.

В результате проект покинула пара Александра Машлятина и Денис Самсон.

Александра Машлятина и Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 26 сентября, в 21:00 на канале "1+1".

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