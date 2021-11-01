Неожиданный вылет MELOVIN и оригинальный выход Кадная: каким был девятый эфир "Танцев со звездами"

Неожиданный вылет MELOVIN и оригинальный выход Кадная: каким был девятый эфир "Танцев со звездами"

В результате на этой неделе лидером стала пара Артура Логая и Анны Карелиной.

На канале "1+1" состоялся девятый прямой эфир обновленного пятого сезона шоу " Танцы со звездами ".

Вечер сегодня был посвящен 27-летию деятельности группы " Океан Эльзы ", поэтому участники танцевали под хиты коллектива. Кстати, в этом выпуске звезды откровенно рассказали о своих величайших страхах на пути к победе в проекте.

Традиционно прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, на звездном балконе на этой неделе встречал ведущий шоу "Маскарад" и "Твій день" на телеканале 1+1 Тимур Мирошниченко.

Оценивала выступления участников постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Первыми из участников вышли на паркет Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Они исполнили трогательный пасодобль под песню "Зелені очі" группы Океан Ельзи. К слову, танец актер посвятил своей жене – Валентине Войтенко. Звезда говорит, что хочет сохранить свою семью. В общем, за номер пара получила 27 баллов.

Кстати, комментируя выступление пары, Екатерина Кухар наконец-то откровенно ответила, действительно ли она беременна.

Следующими на паркет вышли звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Они продемонстрировали зрителям танго под песню "Стріляй". В целом судьи высоко оценили их танец. За выступление пари поставили 29 баллов.

Кстати, в конце своего танца Артур подарил своей супруге, сидевшей в зале, букет цветов. Возлюбленная актера празднует день рождения.

Третьими выступили на паркете солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков. Пара исполнила на паркете венский вальс под песню "На небі".

За номер судьи поставили им наименьшее количество баллов – 24.

Кстати, в девятом прямом эфире Александра призналась, на сколько ей удалось похудеть.

Певец MELOVIN вместе со своей партнершей Лизой Русиной исполнил контемп под песню "Без бою". Оценки пары – 25.

Отметим, у артиста возник конфликт с танцовщицей Илоной Гвоздевой. В прямом эфире Юрий Горбунов высказал свою точку зрения по поводу этой ситуации и поддержал Мэла.

Далее должны были выйти на паркет спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Впрочем, танцовщик заразился коронавирусом. Потому Ольга должна должна была танцевать с Дмитрием Жуком контемп. Однако она и сама получила положительный тест на COVID-19. Поэтому на этой неделе у звезды "иммунитет".

Выступление звезды с Дмитрием Жуком под песню "Не питай" все-таки показали. Их генеральную репетицию записали на видео. Судьи поставили им 26 баллов.

Больной на COVID-19 певец Дмитрий Каднай все же придумал оригинальный способ, как выступить на паркете. Алина Ли и артист впервые в истории "Танцев" исполнили так называемый "танец-дистанционку" под песню "Стіна". За их фристайл судьи поставили 26 баллов.

Кстати, на паркет шоу вышли и холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан. Они показали танец, который они готовят к свадьбе. Также влюбленные заявили, что хотят стать участниками следующего сезона.

По итогам девятого эфира лидировала пара Артур Логай и Анна Карелина – 29 баллов. Вторую ступеньку заняли Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук – 27. Последней в турнирной таблице с 24 баллами оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Итоги девятого эфира шоу "Танцы со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

На этой неделе не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – MELOVIN и Лизе Русиний.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 7 ноября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

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