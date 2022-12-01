Несколько концертов Светланы Лободы в Литве отменили: "Неоднозначная репутация и ненадежность артиста"

Соответствующую информацию подтвердила представительница одного из концертных залов, где должно было состояться выступление.

Концерты певицы Светланы Лободы в Литве каждый день обрастают новой информацией.

Так, на этот раз литовское издание LRT сообщает, что все же несколько концертов исполнительницы в Литве отменили. В среду, 30 ноября, Лобода должна была выступить в городе Шяуляй, затем в Паневежисе и Клайпеде, но концерты в этих городах также были отменены.

Организаторы мероприятий предлагают зрителям либо обменять билеты на концерт другого артиста, либо посетить концерт Лободы, который пока что все еще должен пройти 5 декабря в Вильнюсе в концертном зале Compensa.

Впрочем, представитель концертного зала "Compens" Габия Лидите заявила, что мероприятие уже было отменено по их инициативе, хотя билеты были проданы до вечера среды и объявления об отмене концерта или прекращения продажи билетов не было.

"Информация еще не опубликована. На основании рекомендации Министерства иностранных дел (МИД) и неоднозначной репутации и ненадежности артиста мы приняли решение отменить концерт этого артиста в концертном зале Compensa", — прокомментировала Лидите.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что неделю назад литовские СМИ сообщали, что Светлане Лободе хотят запретить въезд в страну. Соответствующую информацию озвучили в МИДе Литвы. Автоматически сделать Лободу персоной нон грата невозможно, в отличие от исполнителей с российским паспортом, певица является гражданкой Украины.

Как известно, Светлана Лобода вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году выступила на мероприятии 9 мая, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

Впоследствии Лобода отреагировала на эту информацию и заявила, что все это – черный пиар, а МИД Литвы в свою очередь прокомментировал, что не видит оснований запрещать Лободу в Литве.

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