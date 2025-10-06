Несмотря на неизлечимую болезнь, Селин Дион вместе с сыновьями посетила концерт легендарного Пола Маккартни

Селин Дион / © Associated Press

Канадская звезда Селин Дион, которая борется с синдромом мышечной скованности, неожиданно появилась на концерте Пола Маккартни в Лас-Вегасе.

Как сообщает People, артистка посетила выступление легендарного музыканта 4 октября. Компанию певице составили ее трое сыновей — 24-летний Рене-Шарль и 14-летние близнецы Нельсон и Эдди. Для выхода звезда выбрала лаконичный черный образ: гольф, кожаную куртку-бомбер и стильную шляпу.

Селин Дион с сыновьями / © instagram.com/celinedion

После того, как в 2022 году у артистки диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности, она редко появляется на публике. Однако в последнее время певица все чаще возвращается к светской жизни — в июне она уже побывала на концерте группы Coldplay в том же Лас-Вегасе.

Болезнь существенно изменила жизнь певицы, однако она не исчезла из публичного пространства. Селин продолжает радовать поклонников своими редкими, но теплыми появлениями.

