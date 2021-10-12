Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум разозлила Сеть, обнажив грудь

17-летняя Лени шокировала откровенной съемкой.
Дочь известной немецкой актрисы и супермодели Хайди Клум разозлила Сеть слишком откровенным фото.
Несовершеннолетняя модель Лени снялась для журнала Rollacoaster в черном пиджаке, обнажив грудь. Снимком 17-летняя девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Менее чем за сутки публикация собрала более 3000 комментариев. Разъяренные фолловеры не оценили фотографию, отметив, что Клум еще совсем юная для пикантных фотосессий.
- Это вообще легально для 17-летней?
- Что это за мать, которая позволяет своей несовершеннолетней дочери публиковать такие фотографии?
- Слишком юная для такого!
- Детская порнография нелегальная и отвратительная
- Она ребенок! Вы не должны позволять ей так сексуализироваться
Впрочем, были и те, кто поддержал девушку. Пользователи оставили более 230 000 лайков.
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