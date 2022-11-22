Netflix исправил скандальный пост, в котором Ярослава Мудрого назвали "правителем северной России"

Однако с извинениями в компании не спешат.

Стриминговая платформа Netflix исправила на своей странице в Twitter скандальный пост, в котором князя Киевской Руси Ярослава Мудрого назвали "правителем северной России".

В комментариях под публикацией пользователи Сети сразу раскритиковали авторов за незнание истории и извращение фактов. После такой волны хейта Netflix в конце концов удалил твит, а затем добавил новый — с правками, но без извинений.

"Предыдущие описания персонажей содержали неточности. Ниже они были исправлены", — написали в новом твитте.

Отныне в пост гласит: "Король Ярослав Мудрый, воинственный правитель Киевской Руси, дядя Олафа и Гаральда".

King Yaroslav Wise, военный путешественник Кийвана Rus', и волшебник из Olaf and Harald pic.twitter.com/B5LUx6n9dQ — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) November 22, 2022

Также авторы исправили подпись и к другой героине, Елене, сначала ее указали как "дочь российского дворянина", однако сейчас она описывается "жизнерадостной дочерью шляхтича Киевской Руси".

Напомним, что образ Ярослава Мудрого был изображен в исторической драме "Викинги: Вальхалла", рассказывающей об эпохе викингов.

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