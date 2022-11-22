Netflix оскандалился, назвав Ярослава Мудрого "правителем северной России"

Ярослав Мудрый стал персонажем одного из сериала компании.

Стриминговая платформа Netflix попала в скандал, назвав князя Киевской Руси Ярослава Мудрого "правителем северной России".

Князь киевский стал новым персонажем сериала от Netflix – "Викинги: Вальхалла". Анонсируя нового героя на официальной странице картины в Twitter, Ярослава Мудрого назвали "воинственным правителем северной России".

"Король Ярослав Мудрый, воинственный правитель северной России, дядя Олафа и Гаральда", — говорилось в сообщении.

Фото: скриншот из Twitter

После скандального сообщения, пользователи Сети сразу разразились гневными комментариями и поспешили объяснить, что Ярослав Мудрый был князем Киевской Руси, а России тогда вообще еще не существовало:

Великим киевским князем был Ярослав. России в то время не было. То, как этот дерьмо-сериал не может даже проверить простые исторические факты, столь отвратительно, особенно в эти времена. Позор!

Думаю, Netflix достаточно состоятельная компания, чтобы организовать своим работникам курсы по изучению истории

Московское царство появилось только спустя 229 лет после смерти Ярослава Мудрого. Эти с*ки не знают, что такое проверка фактов.

Вы должны провести свое исследование, прежде чем объявить нечто подобное. Говорить, что Ярослав Мудрый когда-то был правителем России, оскорбительно и свидетельствует о невежестве с вашей стороны. Российская война в Украине убивает тысячи, а вы не можете изучить своих героев? Отвратительно

Напомним, Netflix еще в мае окончательно вышел из российского рынка. У россиян больше нет доступа к контенту стриминговой платформы.

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