Netflix возмутил украинцев: в известном сериале киевлянку показали тупой воровкой

В Сети скандал из-за второго сезона сериала "Эмили в Париже".

На днях на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон популярного сериала "Эмили в Париже".

В общем, сериал всегда получает ряд одобрительных отзывов. Впрочем, четвертый эпизод вызвал шквал возмущения среди украинских зрителей. Там, там появился новый персонаж – украинка по имени Петра, прилетевшая из Киева. По сюжету она шокирует главную героиню Эмили своим видом, необразованностью и поведением, в частности клептоманией.

скриншот с видео

Зрительница сериала, украинка Евгения Гаврилко, живущая в Париже, не сдержала эмоций и опубликовала в Instagram гневное сообщение. Блогерша запостила несколько видео и обратилась к авторам Netflix.

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"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что этого нельзя игнорировать. Будучи самым успешным шоу Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, все еще есть место для такого невежества и нетерпимости? То, как вы восприняли образ украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, — это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор... И я не могу поверить, что это все еще будет происходить в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, которые разрушают мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами, несмотря на это, вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой, необразованной воровкой. Вы вообще серьезно? Такой позор за такой масштаб и это происходит, когда есть так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта?" – написала Гаврилко.

Евгения также перечислила имена украинок, известных по всему миру. В частности, дизайнерш Юлию Пелипас, Анну Осмехину, Ксению Шнайдер, Валерию Гузему, Катю Сильченко, фотографа Сашу Самсонову и режиссера Таню Муиньо.

В комментариях пользователи также написали, что их изрядно возмутил образ украинки в сериале. А те, кто еще не видел эпизод, заявили, что и не собираются смотреть сезон после такого.

Меня вчера просто так бомбило от просмотра этой серии

Соглашаюсь со всем, что ты написала

Меня тоже сильно разозлило

Остался осадочек

Испытала сильную неприязнь и чувство несправедливости во время просмотра этой части сериала

Дешево, тупо, пошло. Не смотрела и смотреть не буду. Спасибо за пост! Это того стоит.

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