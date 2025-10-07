Неудачная пластика украинских звезд: о чем жалеет Билык и как жена Павлика "изуродовала" себя

Ирина Билык, Екатерина Репяхова

Пластические операции уже давно не являются табу среди украинских звезд. Однако даже самые опытные врачи не всегда гарантируют идеальный результат. Некоторые из украинских знаменитостей признаются, что путь к "идеальным" параметрам был мучительным, дорогим и не всегда оправданным. Редакция сайта ТСН.ua собрала откровенные истории известных украинок, которые пережили неудачную пластику и поделились своим болезненным опытом с фанами.

Даша Квиткова

Блогерша призналась, что решилась на ринопластику из-за волны хейта в свою сторону. До участия в телесъемках Даша не видела проблем с носом, который сломала в трехлетнем возрасте, однако после шквала негативных комментариев обратилась к известному пластическому хирургу и бывшему мужу певицы Славы Каминской.

"Он не менял форму носа, просто соединил хрящи, которые разошлись. После операции я полгода смотрела на себя в зеркало и думала: зачем сделала это. Теперь нравится, я привыкла. Но та "ямка" вернулась. Сейчас у меня разные ноздри", — призналась Квиткова.

Даша Квиткова: фото до и после ринопластики / © instagram.com/kvittkova

Даша добавила, что уже неоднократно обращалась в клинику, где делала операцию, чтобы ее записали на повторный прием. Однако ее просьбу не удовлетворили, аргументируя тем, что ее хирург уже за границей. Блогерша заплатила "космическую сумму", но результатом осталась разочарованной: "Я заплатила и хочу нормального отношения. Заплатила и не получила того, чего хотела".

Оля Цибульская

Украинская певица вспомнила свой неудачный опыт с ботоксом. В 2019 году она решила убрать морщины, но не учла, что этот тип процедуры ей не подходит.

"Мне сделали ботокс в лоб, и через несколько дней поднялись брови. Косметолог говорит: "Это модный взгляд лисички". А я говорю: "Я не заказывала, но классно. Лицо вообще не двигается!" — вспоминала артистка.

Звезда тогда должна была идти на съемки с Козловским, который сразу заметил, что с ней что-то не так. А после выступления во Дворце "Украина" Цибульская поняла, что на сцене выглядела странно: "У меня не улыбка, а оскал с бровями". Лишь через несколько недель последствия процедуры исчезли, а теперь певица только шутит, что тот эксперимент запомнит на всю жизнь.

Екатерина Репьяхова

Жена певца Виктора Павлика давно мечтала об идеальном носе и решилась на ринопластику. После операции чувствовала себя увереннее, однако впоследствии захотела сделать еще и пластику подбородка, чтобы выровнять естественную "ямку". Сначала блогерша делала липофилинг, но эффект держался недолго.

Чтобы постоянно не обращаться к липофилингу, в марте этого года избранница звезды вставила имплант. Однако результат категорически не удовлетворил блогершу и она честно призналась, что полгода жалела обо всем и предпочла бы уже просто вернуться к предыдущей форме.

Екатерина Репьяхова: фото до и после пластики / © instagram.com/repyahovakate

"Я спрашивала себя: как можно было так исказить красивый подбородок? Зачем?" - писала Катя в Instagram.

Напоследок Репяхова призвала женщин быть осмотрительными со своими решениями ложиться под нож: "Риски есть везде. Свой подбородок могу не принять, другой имплант - тоже не факт, что подойдет".

Анита Луценко

Известная тренерша стала жертвой небрежной операции после родов. Ей удаляли пупочную грыжу и подшивали диастаз, однако врач сделал только хуже.

"Живот остался изуродованным. О чем я жалею — что не уделила в 10 раз больше внимания поиску врача и доверилась, когда он сказал: "Сделаю без сетки". Это была ошибка", — признавалась Луценко.

Впоследствии она нашла другого специалиста, который исправил последствия предыдущей операции. Анита не подавала в суд, однако с тех пор призывает своих подписчиц тщательно проверять репутацию медиков.

Анита Луценко: фото до и после пластики / © instagram.com/anitasporty

Анастасия Скальницкая

Украинская бизнесвумен и блогерша пережила неудачную маммопластику. В 2022 году она установила импланты, но из-за беременности один из них перевернулся, и Настя снова легла под нож. После повторной операции грудь болела, ореолы исказились, а кожа потеряла эластичность.

"У меня до сих пор болит грудь, и с каждым месяцем все хуже. Ямы, отслоение, боль", — рассказывала Скальницкая.

Анастасия Скальницкая: фото после пластики / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасия Скальницкая: фото до и после пластики / © instagram.com/skalnytska.n

Хирург, который проводил операцию, отказался признавать вину. В результате блогерша планирует новую операцию уже у другого врача и признается, что предыдущие опыт стал для нее "самым большим уроком в ее жизни".

Ирина Билык

Народная артистка Украины не скрывает, что неоднократно прибегала к пластике. В начале 2000-х Ирина сделала блефаропластику, затем частичную ринопластику. Исполнительница хотела немного убрать горбинку, но при этом оставить "изюминку". Но впоследствии она начала жалеть о своем решении.

"Попросила немножко убрать горбинку, но оставила частичку грузинского. Не хотела быть совсем другой. Думаю, сделала неправильно — надо было полностью убрать", — говорила Билык.

