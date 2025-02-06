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"Неужели Леся Никитюк": в Сети предположили, кто стал новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

"Неужели Леся Никитюк": в Сети предположили, кто стал новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

Леся Никитюк

Пользователи привели аргументы, кто мог бы стать новой ведущей шоу.

Телеканал ТЕТ готовит новый сезон своего флагманского шоу "Я люблю Украину".

В пятом сезоне проекта произойдут большие перемены – вместо актрисы Ксении Мишной появится новая ведущая. Ее имя команда объявит совсем скоро, а пока что интригует зрителей подсказками от капитанов и создателей программы.

Если Александр Педан подчеркивает самоироничность новой ведущей, молодость и красоту, то Юрий Ткач намекает, что это не новая звезда, а любимица аудитории. "Она искренняя, положительная, яркая девушка. Я уверен, что с ней шоу "Я люблю Украину" покорит еще больше сердец", – отметил капитан.

А команда проекта "Я люблю Украину" подчеркивает: "Наша новая ведущая – это ураган позитива. С ее харизмой и улыбкой наше шоу станет ярче и теплее".

Шоу
Шоу "Я люблю Украину"

Ранее телеканал ТЕТ анонсировал, что новая ведущая – не певица, но ее голос заслуживает бурных аплодисментов, а шоу "Я люблю Украину" для нее совершенно новое приключение, его участницей она еще не была. Учитывая это, в соцсетях канала десятки догадок, кто же возглавит проект вместо Ксении Мишиной. Самые популярные версии – звезда сериала "Встигнути до 30" Дарья Петрожицкая и ведущая Леся Никитюк. В комментариях ссылаются на то, что Никитюк накануне объявила о выходе из популярного развлекательного шоу, где работала шесть лет.

Уже в скором времени телеканал ТЕТ официально представит новую ведущую и вернет любимую семейную традицию – собирает семьи каждое воскресенье за просмотром премьерных выпусков шоу "Я люблю Украину".

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