"Неужели Леся Никитюк": в Сети предположили, кто стал новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

Телеканал ТЕТ готовит новый сезон своего флагманского шоу "Я люблю Украину".

В пятом сезоне проекта произойдут большие перемены – вместо актрисы Ксении Мишной появится новая ведущая. Ее имя команда объявит совсем скоро, а пока что интригует зрителей подсказками от капитанов и создателей программы.

Если Александр Педан подчеркивает самоироничность новой ведущей, молодость и красоту, то Юрий Ткач намекает, что это не новая звезда, а любимица аудитории. "Она искренняя, положительная, яркая девушка. Я уверен, что с ней шоу "Я люблю Украину" покорит еще больше сердец", – отметил капитан.

А команда проекта "Я люблю Украину" подчеркивает: "Наша новая ведущая – это ураган позитива. С ее харизмой и улыбкой наше шоу станет ярче и теплее".

Шоу "Я люблю Украину"

Ранее телеканал ТЕТ анонсировал, что новая ведущая – не певица, но ее голос заслуживает бурных аплодисментов, а шоу "Я люблю Украину" для нее совершенно новое приключение, его участницей она еще не была. Учитывая это, в соцсетях канала десятки догадок, кто же возглавит проект вместо Ксении Мишиной. Самые популярные версии – звезда сериала "Встигнути до 30" Дарья Петрожицкая и ведущая Леся Никитюк. В комментариях ссылаются на то, что Никитюк накануне объявила о выходе из популярного развлекательного шоу, где работала шесть лет.

Уже в скором времени телеканал ТЕТ официально представит новую ведущую и вернет любимую семейную традицию – собирает семьи каждое воскресенье за просмотром премьерных выпусков шоу "Я люблю Украину".

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