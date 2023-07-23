Неузнанный Сергей Бабкин на архивном фото показал, как они с женой выглядели 14 лет назад

Украинский певец Сергей Бабкин ошеломил поклонников архивным фото с женой Снежаной.

Исполнитель напомнил, какими они с любимой были 14 лет назад. Черно-белым кадром со Снежаной музыкант поделился на своей странице в Instagram.

"Джон Леннон и Йоко Оно/Бонни и Клайд/Сальвадор Дали и Гала… Ваши варианты? 2009", — подписал фотографию Бабкин.

На фото поклонники едва узнали звездную пару, ведь за это время они сильно изменились. Так, например, Сергей тогда имел длинные вьющиеся волосы, а у Снежаны была прямая челка и очень длинные локоны, которые прикрыли обнаженный бюст актрисы на фото.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, что недавно Снежана Бабкина отметила свой 38-й день рождения — жена певца рассказала, где и как встретила праздник.

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