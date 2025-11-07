ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Неузнаваемая Алина Гросу стала рокершей и удивила кардинально новым стилем: "Это я настоящая"

Артистка представила новый трек, где решилась на эксперимент.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Алина Гросу

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу неожиданно стала рокеркой и удивила кардинально новым стилем.

Исполнительница представила сингл "Впусти мене у своє серце" - трек, который открывает совершенно другую грань ее творчества. Одновременно с песней вышел клип. "Впусти мене у своє серце" - это смелый микс жанров и настроений: трендовая поп-музыка встречается с мощной энергетикой хардрока. Артистка откровенно демонстрирует драйвовую, страстную сторону своего характера, которую раньше не показывала публике.

Вместе с музыкальным направлением изменился и образ певицы. В клипе Алина Гросу предстает в классическом рокерском стиле: культовые футболки Nirvana и Metallica, черная кожаная куртка, платиновые блонд-волосы и ярко-красная помада. Атмосферные кадры под дождем подчеркивают эмоциональную глубину и безудержную энергию композиции.

"Это я настоящая, я долго шла к тому, чтобы показать эту сторону себя. Рок-музыка всегда вдохновляла меня своей свободой, пожалуй, еще с детства, когда ее мне включали братья. Этой песней мне хотелось рассказать историю о любви, которая врывается в жизнь и меняет все, переворачивает вверх дном", - рассказывает певица.

Напомним, недавно певец MELOVIN презентовал чувственную новинку. Композиция получила название "я горю не згораю" и стала предвестником третьей пластинки исполнителя. Артист уже рассекретил сумму, которую потратил на создание нового альбома.

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie