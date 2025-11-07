Неузнаваемая Алина Гросу стала рокершей и удивила кардинально новым стилем: "Это я настоящая"

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Реклама

Украинская певица Алина Гросу неожиданно стала рокеркой и удивила кардинально новым стилем.

Исполнительница представила сингл "Впусти мене у своє серце" - трек, который открывает совершенно другую грань ее творчества. Одновременно с песней вышел клип. "Впусти мене у своє серце" - это смелый микс жанров и настроений: трендовая поп-музыка встречается с мощной энергетикой хардрока. Артистка откровенно демонстрирует драйвовую, страстную сторону своего характера, которую раньше не показывала публике.

Вместе с музыкальным направлением изменился и образ певицы. В клипе Алина Гросу предстает в классическом рокерском стиле: культовые футболки Nirvana и Metallica, черная кожаная куртка, платиновые блонд-волосы и ярко-красная помада. Атмосферные кадры под дождем подчеркивают эмоциональную глубину и безудержную энергию композиции.

Реклама

"Это я настоящая, я долго шла к тому, чтобы показать эту сторону себя. Рок-музыка всегда вдохновляла меня своей свободой, пожалуй, еще с детства, когда ее мне включали братья. Этой песней мне хотелось рассказать историю о любви, которая врывается в жизнь и меняет все, переворачивает вверх дном", - рассказывает певица.

Напомним, недавно певец MELOVIN презентовал чувственную новинку. Композиция получила название "я горю не згораю" и стала предвестником третьей пластинки исполнителя. Артист уже рассекретил сумму, которую потратил на создание нового альбома.